L'innovation en agriculture pour nourrir les résidants du Nord - Un investissement de CanNor en appui à la culture aquaponique au Yukon







WHITEHORSE, le 9 mai 2017 /CNW/ - Dans le Nord, où la saison de culture est brève et où de nombreuses collectivités s'approvisionnent en nourriture par avion ou par camion lorsque les routes d'hiver sont ouvertes, l'agriculture traditionnelle représente un défi de taille.

Aujourd'hui, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a annoncé un investissement de 75 000 $ en appui à une approche novatrice en matière d'agriculture dans le Nord afin de favoriser l'approvisionnement en nourriture dans cette région.

North Star Agriculture inc., une filiale de Gray Dragon Investment Corporation, souhaite construire une ferme aquaponique verticale au Yukon. L'aquaponie est une méthode de culture novatrice qui permet d'élever des poissons tout en cultivant des légumes. Dans le cadre d'une relation mutuellement profitable, les déchets produits par les poissons servent d'engrais aux végétaux tandis que ces derniers filtrent et nettoient l'eau dans laquelle vivent les poissons. Première installation du genre au nord du 60e parallèle, cette ferme aura une capacité équivalente à celle de trois hectares de terre. Elle pourra produire jusqu'à 200 tonnes de poisson et plus de 200 000 kilogrammes de légumes par année. La construction d'une ferme aquaponique créera des emplois locaux tout en diminuant la nécessité de faire venir des aliments du Sud.

Citations

« Notre gouvernement appuie les approches novatrices visant à relever les défis qui touchent les Canadiens. La production locale figure parmi les moyens de réduire les coûts. Ce projet a le potentiel d'entraîner des changements concrets pour les résidants du Nord, qui pourront ainsi se procurer des aliments frais et locaux. Il créera également des emplois et contribuera à la diversification de l'économie du Yukon. »

Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Nous sommes déterminés à « nourrir le Nord » en faisant preuve d'innovation, en tirant parti de la technologie et en formant de solides partenariats. Nous sommes persuadés que nous atteindrons notre objectif de répondre à la demande locale en légumes frais de qualité. Nous sommes heureux d'aider notre collectivité et de joindre les rangs des pionniers de l'agriculture qui renforceront l'autonomie du Yukon. »

Sonny Gray

PDG, North Star Agriculture inc.

Les faits en bref

Gray Dragon Investments Corporation est une société d'investissement yukonnaise qui est aussi l'actionnaire principal d'un portefeuille de moyennes entreprises offrant des services similaires, dont North Star Agriculture inc. En 2015, Gray Dragon Investments Corporation a recentré ses activités sur le développement de l'agriculture et des énergies de rechange.

CanNor et Gray Dragon Investment Corporation ont versé chacun 75 000 $ pour ce projet. La somme versée par CanNor a permis de réaliser une étude de faisabilité, une analyse du marché et un plan commercial pour la ferme aquaponique.

Le programme Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord (ISDEN) de CanNor a pour objectif de renforcer certains secteurs économiques clés dans les territoires. Le programme ISDEN appuie des projets qui stimulent la croissance et la diversification dans le Nord, qui favorisent l'innovation et le renforcement de la capacité et qui créent des emplois pour les résidants du Nord.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 16:17 et diffusé par :