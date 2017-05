CT Real Estate Investment Trust annonce l'élection des fiduciaires







TORONTO, le 9 mai 2017 /CNW/ - CT Real Estate Investment Trust (Fiducie de placement immobilier CT) (TSX : CRT.UN) a annoncé aujourd'hui que les sept candidats fiduciaires indiqués dans la circulaire d'information de la direction datée du 7 mars 2017 ont été élus fiduciaires de la fiducie à l'assemblée annuelle des porteurs de parts de la fiducie (l'« assemblée ») tenue aujourd'hui à Toronto. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des fiduciaires tenue à l'assemblée figurent ci-dessous.

Dans le cadre d'un vote, les sept candidats suivants ont été élus fiduciaires de la fiducie par les porteurs de parts de cette dernière. La fiducie a reçu de ses porteurs de parts les procurations suivantes concernant l'élection des sept candidats :













Candidat Nombre de votes

par procuration % de votes par

procuration Nombre de votes

par procuration

retenus % de votes par

procuration retenus Brent Hollister 186 995 394 99,98 42 972 0,02 David Laidley 186 981 380 99,97 56 986 0,03 Anna Martini 187 004 739 99,98 33 627 0,02 Dean McCann 187 012 082 99,99 26 284 0,01 John O'Bryan 187 013 327 99,99 25 039 0,01 Ken Silver 187 011 327 99,99 27 039 0,01 Stephen Wetmore 182 782 521 97,72 4 255 845 2,28

Les sept candidats élus siégeront au conseil des fiduciaires de la fiducie jusqu'à la prochaine élection annuelle des fiduciaires.

À propos de CT Real Estate Investment Trust

CT Real Estate Investment Trust (TSX : CRT.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des biens commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 300 immeubles totalisant une superficie locative brute de plus de 25 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail répartis dans l'ensemble du Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site ctreit.com.

