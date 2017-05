Avis - Des produits non autorisés servant à améliorer la performance sexuelle vendus chez Rixxx Adult Store, à Ottawa, peuvent présenter de graves risques pour la santé







OTTAWA, le 9 mai 2017 /CNW/ -

Problème

Santé Canada avise les Canadiens qu'il a trouvé deux produits de santé non autorisés, soit « Super Panther 7K » et « Triple Green », au magasin Rixxx Adult Store, situé au 2839, boulevard Saint?Joseph, à Ottawa, en Ontario. Ces produits sont vendus pour améliorer la performance sexuelle, et leur étiquette indique qu'ils contiennent du yohimbe, un ingrédient pouvant entraîner de graves risques pour la santé.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé tout produit visé.

Produits visés

Super Panther 7K

Triple Green

Ce que vous devriez faire

Cessez d'utiliser ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous vous inquiétez pour votre santé.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification du médicament (DIN), un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) ou un numéro de produit de santé naturel (NPN) de huit chiffres. Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués.

Signalez les effets indésirables des produits de santé à Santé Canada en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345 ou en faisant une déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur.

Transmettez vos plaintes relatives aux produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1-800-267-9675 ou en remplissant le formulaire de plainte en ligne.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a demandé et reçu la confirmation que le détaillant a cessé la vente de ces produits. Si d'autres détaillants ou distributeurs sont découverts, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera la population canadienne au besoin.

Contexte

La yohimbine est un médicament sur ordonnance qui doit seulement être utilisée sous la supervision d'un professionnel de la santé. La yohimbine est un dérivé du yohimbe, un extrait d'écorce. La prise de yohimbine ou de yohimbe peut causer des effets indésirables graves, surtout chez les personnes souffrant d'hypertension ou de maladies du coeur, du rein ou du foie. Augmentation de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque, anxiété, étourdissements, tremblements, maux de tête, nausée et troubles du sommeil sont autant d'effets secondaires possibles. Les enfants, ainsi que les femmes enceintes ou qui allaitent, ne devraient pas en prendre.

Information supplémentaire

Pour en savoir plus sur les produits de santé naturels et les autres produits d'autosoins, veuillez consulter Canada.ca/produits-autosoins.

