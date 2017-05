Nouvelle exposition à l'hôtel de ville dans le cadre du 375e de Montréal - Hommage aux femmes et aux hommes qui ont contribué à façonner le Montréal d'hier et d'aujourd'hui







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal rend hommage aux personnes de toutes les origines qui ont donné à Montréal son identité en présentant la nouvelle exposition Montréal, Nouveau Monde à l'hôtel de ville dans le cadre de la programmation officielle des festivités du 375e anniversaire de Montréal.

C'est par la lorgnette de l'histoire que cette nouvelle exposition vise à souligner la date d'anniversaire officielle de Montréal : le 17 mai 1642. Montréal, Nouveau Monde souligne la présence millénaire des peuples autochtones et de la grande aventure de la fondation par Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, Jeanne Mance, une quarantaine de Français ainsi que tous ceux et celles, venus de partout dans le monde, qui ont contribué, chacun à leur manière, à construire le Montréal d'aujourd'hui.

« À l'heure où nous célébrons le 375e anniversaire de notre ville et où les questions d'inclusion et de mixité sociale sont souvent d'actualité, cette exposition est une formidable occasion pour saluer ceux et celles qui ont fait de Montréal ce qu'elle est aujourd'hui : une ville ouverte, accueillante et pacifique, de dire le maire de Montréal, M. Denis Coderre. La vision des fondateurs de la ville, l'espoir et les rêves des personnes qui choisissent d'y vivre depuis 375 ans, et bien sûr l'ouverture des peuples autochtones qui vivaient ici avant tout le monde, tout cela constitue un héritage fort qui mérite d'être honoré. »

Un Nouveau Monde en évolution

Montréal, Nouveau Monde témoigne du rôle et de l'apport des gens du monde entier ayant foulé le sol de la ville en quête, soit d'un endroit accueillant où il fait bon vivre, soit d'un nouveau départ, soit d'un Nouveau Monde. La devise de la Ville adoptée en 1833, Concordia Salus, le «salut par la bonne entente», témoigne de cet idéal typiquement montréalais.

Portant la nostalgie de leur terre natale, leurs talents et leurs rêves, des centaines de milliers d'hommes et de femmes se sont établis sur l'île de Montréal depuis 1642. Malgré leurs différences culturelles, malgré les rivalités et les incompréhensions, les Montréalais ont appris à se tolérer, puis à vivre ensemble. Qu'ils soient autochtones, immigrants, descendants de nouveaux arrivants, migrants des régions du Québec ou Montréalais, depuis des générations, ils partagent tous une expérience historique commune : celle d'avoir affronté les mêmes défis, subi les mêmes chocs, vécu les mêmes espoirs et déployé les mêmes efforts. Cette expérience collective les rapproche et c'est sur elle que les Montréalais d'aujourd'hui souhaitent continuer à bâtir leur identité tournée vers l'ouverture sur le monde.

Une expérience historique partagée, en textes et en images

Dans ce lieu hautement symbolique de l'hôtel de ville, la maison des citoyennes et des citoyens, l'exposition évoque en images et par des textes succincts, en français et en anglais, combien le parcours historique de nouveaux arrivants issus des tous les continents a transformé le paysage culturel, social et patrimonial au cours de l'histoire.

« Ouvert au public et accessible gratuitement, ce survol historique des différentes vagues d'immigration exprime certes tout le courage et la détermination que les nouveaux arrivants ont eu à s'adapter et à s'imprégner de la culture montréalaise, mais souligne aussi cette grande contribution qui est la leur. C'est également l'occasion d'inviter tous les Montréalaises et Montréalais d'aujourd'hui, et ceux qui arrivent et arriveront, à ajouter leurs couleurs, participant ainsi à redéfinir la ville au quotidien », d'ajouter M. Frantz Benjamin, président du conseil de ville de Montréal.

Rappelons que l'exposition est réalisée par le Centre d'histoire de Montréal, à la demande du Bureau de la présidence du conseil. Le commissariat est de Mme Johane Bergeron. Pour en savoir plus sur l'histoire des Montréalais et Montréalaises qui ont fait Montréal, visitez le site Mémoires des Montréalais : ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais

À noter également que le 17 mai, journée d'anniversaire de la fondation de Montréal, l'hôtel de ville sera ouvert jusqu'à 22 h. Des visites guidées sans réservation et gratuites de l'hôtel de ville seront offertes pour l'occasion. Il y aura un départ dans le hall d'honneur toutes les heures, de 14 h à 20 h.

Informations pratiques de l'exposition

L'exposition Montréal, Nouveau Monde se déroule du 9 mai au 10 juin 2017, au hall d'honneur de l'hôtel de ville de Montréal.

Textes en français et en anglais

Heures d'ouverture de l'exposition :

Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h et le samedi de 12 h à 16 h

275, rue Notre-Dame Est

Montréal (Québec)

H2Y 1C6

Métro : Champ-de-Mars



Stationnement payant : édifice Chaussegros-de-Léry, 303, rue Notre-Dame Est

Accès pour personnes à mobilité réduite : entrée rue Gosford

Pour plus d'information : ville.montreal.qc.ca/hoteldeville

SOURCE Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 16:00 et diffusé par :