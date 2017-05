Rétablissement des services ambulatoires de pédopsychiatrie à l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal a pris la décision de reprendre les activités ambulatoires de pédopsychiatrie à l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost dès mercredi. Les patients hospitalisés à l'Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies seront pour leur part déplacés vers des unités de soins spécialement aménagées pour répondre à la situation exceptionnelle.

Rappelons qu'en raison du débordement des égouts pluviaux dimanche dernier, des patients de l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost ont dû être temporairement relocalisés à l'Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies.

Au cours des derniers jours, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal a installé des digues aux abords du bâtiment et effectué le pompage de l'eau tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une bonne partie de la fuite des égouts pluviaux a été colmatée par des plongeurs spécialisés.

Les services techniques assèchent présentement le bâtiment. De plus, les mesures de contrôle de l'eau se poursuivent. L'ensemble des vérifications techniques des systèmes du bâtiment (circuits électriques, alimentation en eau et en gaz, ascenseurs, etc.) a été effectué. Le bâtiment est donc fonctionnel et sera prêt à accueillir les patients ambulatoires dès mercredi.

Le travail a été fait en collaboration avec le Service des incendies de Montréal et les travaux publics. Les Forces armées canadiennes ont également soutenu le CIUSSS dans ses opérations.

Malgré la réouverture des services ambulatoires pour les enfants et les adolescents à l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost, les adultes ayant un rendez-vous au cours des prochains jours recevront un appel pour les informer de la date et du lieu de leur prochain rendez-vous. Certains patients ont reçu des services à domicile.

La Clinique Bois-de-Boulogne (1575, boul. Henri-Bourassa Ouest, 2e étage), ainsi que la Polyclinique de Montréal (12245, rue Grenet) pour la clinique des troubles relationnels, seront utilisées afin de maintenir l'accès aux services.

Comptant 26 installations de santé et de services sociaux situés dans cinq arrondissements du nord de Montréal, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-Montréal a la responsabilité d'organiser et de développer les services de santé et sociaux pour les 436 000 Montréalais de son territoire. Il offre aussi des services spécialisés principalement en traumatologie, en santé respiratoire, en santé cardiovasculaire et en santé mentale à 1,8 million de Québécois d'autres régions.

Pour obtenir toute l'information relative aux inondations en cours, la population peut s'abonner au compte Twitter @urgencequebec, visiter la page Facebook Urgence Québec et consulter le site gouvernemental www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Les citoyennes et les citoyens ainsi que les entreprises directement touchés par les inondations sont invités à communiquer avec Services Québec en composant le 1 877 644-4545 entre 8 h et 20 h, du lundi au vendredi, pour se renseigner sur les programmes et services du gouvernement du Québec.

