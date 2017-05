Le CN répond à l'appel de la Croix-Rouge canadienne et donne 100 000 $ pour les sinistrés des inondations







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW/ - Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé qu'il fera un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne afin d'appuyer les secours aux sinistrés des inondations dans les régions très touchées du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique.

« Nous sommes tous attristés par les effets dévastateurs des inondations qui sévissent dans divers endroits au pays et qui touchent un si grand nombre de gens », a déclaré Luc Jobin, président-directeur général du CN. « Les Canadiens et les Canadiennes font preuve d'un bel esprit d'entraide, et nous espérons que notre don à la Croix-Rouge incitera d'autres personnes à soutenir nos voisins dans ces moments difficiles. »

Le CN encourage également son personnel à faire des dons pour venir en aide aux sinistrés.

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives - dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

SOURCE La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 15:30 et diffusé par :