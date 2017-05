À quoi ressemble un trajet à bord du jet de rêve 787, au coût de 500 000 RMB de l'heure?







BEIJING, le 9 mai 2017 /CNW/ - Deer Jet, la plus grande compagnie de jets d'affaires en Asie, a récemment effectué le lancement d'un voyage de rêve « Hong Kong-Tahiti Dream Journey ». En plus de profiter de 7 nuits dans une suite présidentielle d'un hôtel local à cinq étoiles, les passagers monteront à bord du jet de rêve 787 unique pour le trajet entre Hong Kong et Tahiti.

Le jet de rêve 787 a été officiellement pris en charge par Deer Jet le 19 septembre 2016. Ce jet comporte une spacieuse cabine de 220m2. Les passagers peuvent savourer des mets délicats fournis par l'hôtel Four Seasons et apprécier la Primrose Tiara (il existe seulement que quatre couronnes Primrose Tiara au monde) dans la chambre à coucher à bord. Lors de son premier lancement, ce 787 est acclamé comme étant « le jet d'affaires le plus parfait au monde ».

Zhang Peng estime que le jet de rêve 787, introduit par HNA Group et pris en charge par Deer Jet, représente une possibilité d'amélioration stratégique pour Deer Jet. Face au rétablissement du marché mondial de l'aviation d'affaires, Deer Jet fera l'essai d'un tout nouveau modèle de gestion, avec l'ambition de devenir une entreprise mondiale de premier rang au sein du marché de l'aviation d'affaires.

Il ne fait aucun doute que le prix de service du 787 est élevé. Les services externes offerts par les jets d'affaires sont imputés à l'heure. Le prix standard pour un Gulfstream G550 est d'environ 100 000 RMB de l'heure, tandis que le prix pour le jet de rêve 787 atteint environ 500 000 RMB de l'heure. Néanmoins, les vols à bord du jet de rêve sont réservés jusqu'à la fin de juin.

Au cours des années, HNA Group a développé ses opérations dans de nombreuses directions et a fait l'acquisition de plusieurs ressources de grande qualité; l'entreprise a maintenant franchi de façon non intentionnelle une étape d'intégration des ressources. À cet égard, Deer Jet propose une nouvelle stratégie de marque visant à « faire du voyage un art », tout en étendant son expertise dans chaque aspect du marché de voyages d'affaires haut de gamme.

« Le marché outre-mer connaît encore des changements. Lorsque la Chine a mis de l'avant la stratégie « Belt and Road », nous avons décidé d'apporter un ajustement stratégique et de concentrer nos efforts sur le marché international plutôt que sur le marché intérieur, d'accélérer notre processus d'internationalisation et de développer notre chaîne industrielle extérieure, » déclare Chang Peng.

En fait, le jet de rêve 787 est devenu le chef de file au sein du marché international. Selon Zhang Peng, Deer Jet installera un aéronef au Moyen-Orient tout au long de l'année, avec l'intention de servir la clientèle locale.

Selon Zhang Peng : « Nous nous engageons à créer dans un proche avenir une marque de service de voyage d'affaires haut de gamme au nom de la Chine. »

