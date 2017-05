Le nouveau chauffe-eau à thermopompe de PHNIX offrant le meilleur rapport qualité-prix vise le marché de l'Afrique du Sud







GUANGZHOU, Chine, le 9 mai 2017 /CNW/ - PHNIX déploiera plus des ressources du marché pour appuyer les partenaires commerciaux en Afrique du Sud, surtout à ces nouveaux distributeurs locaux de chauffe-eau. PHNIX offrira une série d'avantages préférentiels incluant un rabais de 50 % sur les produits existants et accordera une priorité au nouvel approvisionnement de chauffe-eau à thermopompe, selon un entretien avec M. Peter Wang, directeur général adjoint est responsable des activités commerciales à l'étranger.

M. Jab Fan, directeur de produit des chauffe-eau à thermopompe de PHNIX, a expliqué que plusieurs chauffe-eau à thermopompe de PHNIX peuvent produire une sortie d'eau dans une température aussi élevée que 65? et sont surtout développés pour le marché sud-africain. Par exemple, la série PHNIX Heat Spring a obtenu le certificat officiel de l'IEC. Selon les calculs d'une tierce partie neutre faisant autorité, l'efficacité énergétique de cette série est de plus de 20 % supérieur à d'autres produits similaires au sein de marché sud-africain. De plus, la série PHNIX Heat Spring offre un prix concurrentiel par rapport à d'autres produits similaires.

À propos des chauffe-eau à thermopompe de la série PHNIX Heat Spring

Les chauffe-eau à thermopompe de la série PHNIX Heat Spring sont spécialement conçus pour répondre à la demande du secteur résidentiel. Ils peuvent produire une sortie d'eau constante avec une température aussi élevée que 65? en faisant circuler la chaleur, tandis que d'autres chauffe-eau domestiques offerts dans le marché local peuvent seulement atteindre 55?. La température de sortie élevée de 65? augmente l'alimentation du volume d'eau chaude de 30 %.

De plus, la série PHNIX Heat Spring comprend les avantages suivants avec lesquels vous pouvez profiter d'une douche plaisante en toute tranquillité :

Chauffage automatique : Une fois la température de l'eau de la douche descend sous la consigne réglée, la thermopompe commence à fonctionner immédiatement afin d'assurer une alimentation constante d'eau chaude.

Application écologique : Le chauffe-eau à thermopompe de PHNIX fournit une alimentation d'eau chaude stable et suffisante pour usage résidentiel. Les utilisateurs peuvent aussi appliquer la solution avec un panneau solaire, afin d'accomplir un effet plus écoénergétique.

À propos de PHNIX

PHNIX, un important fabricant de thermopompes en Chine, est une entreprise internationale spécialisée dans la recherche et le développement et la production de thermopompes et de solutions écoénergétiques. Près de 50 % des produits de PHNIX sont exportés vers l'Europe, les États-Unis et au sein d'autres marchés internationaux. PHNIX, dont le siège social est établi à Guangzhou, en Chine, a été désignée à titre de Marque de haute qualité de Chine et Entreprise de technologie de pointe de Guangzhou. Pour de plus amples renseignements sur PHNIX et ses produits, veuillez consulter le www.phnix-e.com.

John Zhu

Téléphone : 020-39067742

Courriel : john_zhu@phnix.com

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/509476/PHNIX_Water_Heater_FR.jpg

SOURCE Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd.

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 15:30 et diffusé par :