Agropur fait un don de 25 000 $ en soutien aux sinistrés des inondations







LONGUEUIL, QC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Agropur répond à l'appel de la Croix-Rouge canadienne dans ses efforts pour soutenir les personnes et familles affectées par les inondations en offrant un don de 25 000 $ au fonds « secours pour les inondations printanières ».

Fidèle à ses valeurs de solidarité et d'entraide, la Coopérative veut poser un geste pour venir en aide aux sinistrés. Agropur est touchée par cette situation d'urgence et est de tout coeur avec les collectivités.

À propos d'Agropur

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de près de 6 milliards de dollars en 2016. La Coopérative est une source de fierté pour les 3345 membres et les 8000 employés qui y oeuvrent. Agropur transforme plus de 5,9 milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits dont Natrel, Québon, OKA, Farmers, Agropur Signature, Agropur Grand Cheddar, Island Farms, biPro et finalement, iögo et Olympic d'Aliments Ultima, une coentreprise d'Agropur coopérative.

SOURCE Agropur

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 14:36 et diffusé par :