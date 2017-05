La Fondation pour les Aînés de l'Outaouais rénove son centre communautaire pour le rendre plus écoénergétique - Le gouvernement du Canada soutient le projet communautaire de l'organisme de Hull-Aylmer







GATINEAU, QC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Greg Fergus, député de Hull-Aylmer, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que la Fondation pour les Aînés de l'Outaouais se voit accorder une aide financière de 4 007 $, sous forme de contribution non remboursable, pour rénover son centre communautaire, la « Cabane en bois rond ».

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada, le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de la Fondation pour les Aînés de l'Outaouais, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Créée en 1983, la Fondation pour les Aînés de l'Outaouais est un organisme à but non lucratif dont la mission est de fournir un lieu de rassemblement pour les aînés ainsi que pour les organismes oeuvrant auprès de cette clientèle. Ce centre communautaire est un lieu de rassemblement unique doté de salles de réception pouvant accueillir jusqu'à 160 personnes pour la tenue de diverses activités (mariages, fêtes familiales, réunions d'affaires, etc.).

Les fonds, consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150), permettront le remplacement des fenêtres dans l'une des salles communautaires, afin d'améliorer le confort de la Cabane en bois rond et d'en réduire les dépenses énergétiques.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« L'appui financier que nous accordons à nos collectivités démontre clairement notre engagement à favoriser une croissance durable et la prospérité au Canada. En améliorant l'infrastructure communautaire, comme celle du centre communautaire de la Fondation pour les Aînés de l'Outaouais, nous contribuons à stimuler la vitalité de nos communautés et à assurer une qualité de vie élevée pour les résidants de tous âges. »

Greg Fergus, député de Hull-Aylmer

« Le gouvernement du Canada appuie les projets d'organismes qui, comme celui la Fondation pour les Aînés de l'Outaouais, mobilisent et unissent nos communautés. Ces projets renforcent les collectivités du Canada, stimulent l'activité économique, et profitent aux familles, toutes générations confondues, ainsi qu'à la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter @DevEconCan



SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 14:57 et diffusé par :