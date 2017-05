Les membres de l'AREQ offrent leur soutien aux victimes d'inondation







QUÉBEC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ), qui regroupe 58 000 personnes aînées, offre son soutien aux personnes sinistrées ou victimes d'inondation dans plusieurs régions du Québec.

« C'est avec des sentiments d'impuissance et de consternation que nous suivons, pratiquement d'heure en heure, l'évolution de la situation dans les zones inondées de plusieurs régions du Québec. Des membres de l'AREQ sont touchés directement, ou encore leurs familles et leurs proches. Nous voulons leur témoigner tout notre appui. Nous voulons également exprimer notre solidarité envers l'ensemble des Québécoises et des Québécois qui sont victimes d'inondations », a souligné le président de l'AREQ, Pierre-Paul Côté.

Don à la Croix-Rouge

Concrètement, l'AREQ versera un don à la Croix-Rouge, qui a mis sur pied un Fonds de secours pour les inondations printanières au Québec. Outre ses bénévoles déployés dans les régions touchées, la Croix-Rouge répondra aux besoins des personnes et des familles sinistrées, notamment en les aidant à se reloger dans des hôtels ou en leur remettant des bons échangeables pour des repas.

« L'armée a été dépêchée sur les lieux et le gouvernement versera une aide financière aux sinistrés, toutefois les besoins sont majeurs et certains besoins pressants doivent être comblés autrement. Aussi, nous sommes bien conscients que lorsque l'eau se retirera, il y aura encore beaucoup à faire pour permettre aux personnes touchées de reprendre une vie normale. C'est pourquoi nous voulons soutenir les efforts de la Croix-Rouge et nous encourageons nos membres à en faire de même », a conclu le président de l'AREQ.

À propos de l'AREQ

Fondée en 1961, l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) compte plus de 58 000 membres dans l'ensemble des régions du Québec. L'AREQ est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE AREQ (CSQ) - Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 14:42 et diffusé par :