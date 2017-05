Austin Riley : vaincre les préjugés entourant l'autisme grâce à une carrière florissante dans les sports motorisés







MISSISSAUGA, ON et MIRABEL, QC--(Marketwired - 9 mai 2017) - Nissan et JD Promotion & Compétition sont fières de présenter le portrait d'un nouveau participant à la Coupe Micra 2017 : Austin Riley, un prodige du karting âgé de 18 ans. Originaire d'Uxbridge, en Ontario, Austin a commencé la course lorsqu'il avait 8 ans et s'est illustré à tous les échelons de la compétition, montrant à ses supporters qu'ils peuvent croire en leurs rêves.

À 12 ans, Austin a reçu un diagnostic d'autisme de haut niveau. Sa carrière de pilote n'était alors qu'à ses débuts, mais ses parents, Jason et Jennifer Riley, au lieu de mettre fin à ses rêves, l'ont plutôt encouragé à les poursuivre. Famille, amis, communauté du karting... tous ont soutenu les Riley pour qu'ils puissent développer le talent naissant de leur fils, qui a commencé à se sentir sur la piste comme un poisson dans l'eau.

Voyant leur fils Austin collectionner les distinctions et gagner en aisance sur la piste, les Riley ont compris que son parcours unique méritait d'être raconté. Ils ont donc créé, en 2013, Racing with Autism, une plateforme pour sensibiliser la population au phénomène de l'autisme, de même que l'équipe de course officielle d'Austin.

« Les sports motorisés ont enseigné à mon fils d'innombrables leçons qu'il n'aurait pas pu apprendre ailleurs, notamment l'acceptation, explique Jason Riley, président de Racing With Autism et père d'Austin. La course lui a aussi permis de développer des mécanismes d'adaptation uniques, mais transférables au quotidien, dans toutes sortes de situations. »

Au sein de la communauté du karting, Austin a largement prouvé sa valeur, lui qui a remporté trois titres et qui s'est fait un nom dans des compétitions des plus prestigieuses. Il compte ainsi à son palmarès la deuxième place au Championship Ron Fellows Karting Challenge 2016 dans la division Rotax DD2 Shifter et la deuxième place au ECKC Goodwood Kartways la même année.

C'est un vétéran de la Coupe Nissan Micra, le pilote Metod Topolnik d'Azure Racing, et son épouse, Marie-Christine Bédard, qui ont fait d2couvrir la série aux Riley, après avoir entendu parler d'Austin et de Racing with Autism. Eux-mêmes défenseurs de la cause de l'autisme, M. Topolnik et Mme Bédard ont été inspirés et encouragés par les prouesses d'Austin, et ils ont communiqué avec sa famille.

« On a diagnostiqué une forme d'autisme chez notre fils Thomas quand il avait 2 ans. À ce moment, notre monde s'est écroulé. Nous n'aurions jamais pu imaginer que cela arriverait à notre magnifique petit garçon, si curieux et si affectueux, raconte Mme Bédard. Metod et moi avons fait tout en notre pouvoir pour offrir à Thomas les meilleures chances de réussir sa vie, et nous nous sommes engagés dans la sensibilisation à l'autisme. Quand nous avons entendu parler des réalisations d'Austin, cela nous a donné énormément d'espoir. Nous avons voulu nous aussi l'aider à poursuivre ses rêves et diffuser ce message d'espoir auprès des personnes qui, comme nous, en ont le plus besoin. »

Les débuts d'Austin Riley à la Coupe Nissan Micra

M. Topolnik a offert à Austin d'essayer sa voiture de la Coupe Nissan Micra l'an dernier. À la suite de cette expérience, les Riley ont vu que le passage à la compétition automobile - ce qu'ils croyaient auparavant impossible - pouvait bel et bien se concrétiser. M. Topolnik, de l'équipe Azure Racing, a obtenu le soutien du Groupe Touchette Pirelli, de la Fondation Els for Autism et de la Fondation Miriam pour commanditer la participation d'Austin à la saison 2017 de la Coupe Nissan Micra, qui marquera du coup ses débuts en course automobile.

Ce passage est non sans rappeler celui d'autres coureurs, comme Valérie Limoges, Samuel Crowe, Nicolas Barrette, Kevin King et Stefan Rzadzinski, de même que celui des champions de la Coupe Nissan Micra des saisons 2015 et 2016 - respectivement Olivier Bédard et Xavier Coupal -, qui avaient tous fait d'abord leurs classes en karting.

« Le coeur et l'âme de la marque Nissan, c'est d'offrir à tous l'innovation et l'exaltation, et cela imprègne intégralement nos activités de sports motorisés, commente Joni Paiva, président, Nissan Canada Inc. La Coupe Nissan Micra rassemble des pilotes de tous les horizons, des femmes et des hommes immensément talentueux et passionnés. Austin y apporte une riche diversité. J'ai bien hâte de voir comment la Coupe Nissan Micra et son format monotype lui permettront de faire avancer sa carrière déjà impressionnante. »

Le 7 mai dernier, les pilotes de la Coupe Nissan Micra, dont Austin, se sont retrouvés à Mirabel pour la journée annuelle d'essais présaison. L'enthousiasme d'Austin à propulser sa carrière vers de nouveaux sommets était palpable, à mesure que la vitesse et la confiance du jeune prodige augmentaient avec les tours. « J'étais vraiment enthousiaste à l'idée de participer à la Coupe Nissan Micra. M'asseoir au volant d'une Micra un jour avant mes 18 ans est le meilleur cadeau d'anniversaire dont j'aurais pu rêver, se réjouit Austin. La course, c'est ma vie. J'encourage vivement tous mes partisans à ne jamais cesser de croire en leurs rêves. Rien n'est impossible. »

« C'est un moment exaltant pour notre famille, notre équipe et toute la communauté de l'autisme. La Coupe Nissan Micra représente pour Austin un défi réjouissant, qui plus est essentiel pour cultiver son talent, que nous croyons, franchement, sans limites, commente M. Riley. Un grand merci à Metod et Marie d'Azure Racing, au Groupe Touchette Pirelli et à tous nos commanditaires, ainsi qu'à l'équipe de la Coupe Nissan Micra, qui ont rendu tout cela possible. Ce sera une saison formidable. »

Surveillez la publication prochaine d'autres informations ainsi que la liste complète des pilotes de ce qui s'annonce être une saison exceptionnelle de la Coupe Nissan Micra. D'ici là, visitez le www.coupemicra.com.

Pour en savoir plus sur Austin, visitez: racingwithautism.com.

À propos de Nissan Amérique du Nord

Les activités de Nissan en Amérique du Nord comprennent le design automobile, l'ingénierie, le financement aux entreprises et aux particuliers, la vente, la commercialisation, la distribution et la construction automobile. Dans le cadre de son Programme vert, Nissan s'emploie à assainir l'environnement; l'entreprise a d'ailleurs été reconnue partenaire ENERGY STARMD chaque année depuis 2010 par la United States Environmental Protection Agency. Pour en savoir plus sur Nissan Amérique du Nord et la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI, visitez le www.NissanUSA.com et le www.INFINITIUSA.com. Nous vous invitons également à consulter nos communiqués américains à NissanNews.com et INFINITINews.com.

À propos de Nissan Motor Co., Ltd.

Nissan est un constructeur automobile d'envergure mondiale offrant une gamme complète de plus de 60 modèles sous les marques Nissan, INFINITI et Datsun. Pendant l'exercice 2015, l'entreprise a vendu plus de 5,4 millions de véhicules dans le monde, générant un chiffre d'affaires de 12,2 billions de yens. Nissan conçoit, fabrique et commercialise le véhicule entièrement électrique qui s'est le plus vendu au monde, le Nissan LEAF. Son siège social mondial, situé à Yokohama, au Japon, dirige ses activités dans six régions : ANASE et Océanie; Afrique, Moyen-Orient et Inde; Chine; Europe; Amérique latine; et Amérique du Nord. Nissan est partenaire du constructeur français Renault depuis 1999, en vertu de l'Alliance Renault-Nissan, et de Mitsubishi Motors depuis 2016.

Pour en savoir plus sur nos produits et nos services, et sur notre programme de mobilité durable, visitez le www.nissan-global.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, @NissanMotor.

À propos de Nissan Canada Inc.

Nissan Canada Inc. (NCI) est la filiale canadienne de vente, de commercialisation et de distribution de Nissan Motor Company Limited et de Nissan Amérique du Nord, Inc. NCI emploie directement 306 personnes à temps plein dans ses bureaux de Vancouver (C.-B.), Mississauga (Ont.) et Kirkland (Qc). Il existe 194 concessionnaires Nissan indépendants, 41 détaillants INFINITI et 45 concessionnaires de véhicules commerciaux Nissan au Canada. Pionnière de la mobilité sans émission, Nissan a écrit une page d'histoire avec le lancement du LEAF, le premier véhicule entièrement électrique abordable et vendu à grande échelle. Cette voiture a d'ailleurs récolté de nombreuses distinctions internationales, notamment, en 2011, les prestigieux prix de Voiture européenne de l'année et de Voiture mondiale de l'année.

Pour en savoir plus sur Nissan Canada et sur la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI, visitez le www.nissan.ca et le www.INFINITI.ca.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/5/9/11G138325/Images/Image_1-ff50dbfc6094b9989f3951d1ebe2d0cb.jpg

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/5/9/11G138325/Images/Image_2-74ce1dbe755a8fea825ec26b33dcde00.jpg



Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 15:03 et diffusé par :