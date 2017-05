Deer Jet présente le jet de rêve 787 au Royaume-Uni







BEIJING, le 9 mai 2017 /CNW/ -- Le 4 mai, un avion a attiré l'attention de plusieurs au Royaume-Uni. Deer Jet, une entreprise d'aviation d'affaires de premier rang à l'échelle internationale, marque l'arrivée sur le marché européen du tout premier « jet de rêve » 787, avec une brève apparition à l'aéroport Stansted de Londres (Harrods Aviation FBO) avant de poursuivre une série de présentations intitulée « Dreams Encounter the World » autour du monde.

Ce jet de rêve B787-8 est en mesure de voler sans escale pendant 18,5 heures, sur une distance de 16 000 kilomètres, ce qui équivaut à la distance entre Londres et Perth, en Australie, sans arrêt.

La pression cabine du 787 est établie à 6 000 pieds à une altitude de 30 000 pieds. Des essais ont démontré qu'entre le niveau de la mer et 6 000 pieds, les gens demeurent parfaitement confortables à bord de l'appareil, même lors d'un trajet de 18 heures.

Au mois de mai 2016, Deer Jet a pris le contrôle des opérations du premier BBJ 787 VVIP au monde, dont le vol inaugural a eu lieu à Hong Kong en septembre.

Deer Jet effectue également le lancement de forfaits de voyage exclusifs sur mesure à bord du jet de rêve 787, à commencer par un trajet de rêve « Hong Kong to Tahiti Dream Journey ». La compagnie prévoit ajouter d'autres itinéraires dans le cadre de son objectif visant à créer des voyages sans interruption et à « faire du voyage un art », par le biais de son service exceptionnel inspiré par les valeurs « d'élégance », de « rendement » et de «distinction » promues par Deer Jet.

Frank Fang, vice-président de Deer Jet, déclare : « Nous sommes ravis de présenter cet aéronef unique à Londres; il illustre le service qui a fait la renommée de Deer Jet, inspiré de nos valeurs en matière de rendement, d'élégance et de distinction. Notre objectif consiste à procurer la meilleure expérience de vol à nos clients et à « faire du voyage un art ».

L'avion est opéré dans le cadre du registre des aéronefs Guernsey (2-DEER), en vertu du AOC de BAS Guernsey. En général, l'avion réside à l'Aéroport International de Hong Kong opéré par Hong Kong Jet, une filiale de Deer Jet. Quoique des rapports précédents aient indiqué que le prix demandé pour noliser le jet de rêve 787 devrait se situer autour de 20 000 livres, en réalité ce prix est fixé à 500 000 RMB par heure (environ 55 000 GBP).

À propos de Deer Jet

Avec 22 ans d'expertise, l'entreprise Deer Jet a fait ses débuts à titre de première compagnie de jets privés en Chine et est rapidement devenue le plus grand groupe d'aviation d'affaires en Asie. L'entreprise opère à titre de filiale à cent pour cent de HNA Group, une entreprise Fortune 500 et l'une des marques les plus reconnues et socialement responsables de Chine. L'entreprise gère et opère une flotte impressionnante de 90 aéronefs, y compris le jet de rêve 787, unique au monde.

