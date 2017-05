La Financière Sun Life verse un don de 25 000 $ pour aider les collectivités touchées par les inondations dans l'Est du Canada







TORONTO, le 9 mai 2017 /CNW/ - La Financière Sun Life Inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui qu'elle versait un don de 25 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux Canadiens touchés par les inondations printanières au pays. Cette somme proviendra du Fonds d'intervention international de la Financière Sun Life établi auprès de la Croix-Rouge canadienne, et permettra le déploiement rapide de mesures d'urgence dans les régions touchées.

De fortes précipitations ont provoqué de vastes inondations dans plusieurs provinces du Canada, ce qui a contraint des milliers de personnes à quitter leurs foyers et leurs collectivités. Tandis que la pluie continue de s'abattre sur les provinces, certaines d'entre elles, comme le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique, sont sur un pied d'alerte en raison des débordements de cours d'eau; la Croix-Rouge a fait appel à ses bénévoles partout au pays, afin d'offrir une gamme de services en fonction des besoins de chaque région. Ces bénévoles collaborent avec les autorités locales pour accueillir et informer les sinistrés, les inscrire ou réunifier les familles, assurer leur bien-être émotionnel, ainsi que pour leur fournir de l'hébergement, de la nourriture et des premiers soins, de même que des lits de camp et des couvertures.

« Nous sommes résolus à aider nos clients et les collectivités touchés par les inondations, et nos pensées accompagnent les voisins, les familles et les amis qui ont été touchés », a déclaré Robert Dumas, président de la Financière Sun Life, Québec. « Nous apportons notre soutien à la Croix-Rouge et son réseau de bénévoles expérimentés qui sont maintenant sur place pour veiller à ce que les besoins des sinistrés soient satisfaits. »

La Financière Sun Life invite les clients touchés qui ont besoin d'une assistance spéciale ou qui ont des questions à appeler au 1-877-SUN-LIFE (1-877-786-5433), à écrire à l'adresse custrel@sunlife.com ou à communiquer avec leur conseiller Financière Sun Life.

Le Fonds d'intervention international de la Financière Sun Life, première formule de parrainage international de ce genre établie par une entreprise, a été constitué en 2005 en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne en vue d'aider celle-ci à mobiliser plus rapidement des secours d'urgence lors de crises internationales majeures. Administré par la Croix-Rouge canadienne, le Fonds d'intervention a permis de procurer de l'aide et des ressources immédiates aux victimes de désastres naturels et de crises au Canada et ailleurs dans le monde.

Les Canadiens peuvent faire un don au fonds «secours pour les inondations printanières»; les sommes permettront d'offrir un soutien essentiel dans toutes les régions les plus touchées au Canada. Les Canadiens qui souhaitent aider plus particulièrement les personnes touchées au Québec peuvent faire un don au fonds «secours pour les inondations printanières - Québec».

À propos de la Financière Sun Life dans la collectivité

À la Financière Sun Life, nous avons à coeur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC, et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 40 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. Renseignez-vous sur la Financière Sun Life dans la collectivité.

