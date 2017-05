NorthStar Realty Europe loue cinq étages inoccupés de la Trianon Tower (Francfort) à la Deutsche Bundesbank dans le cadre d'un nouveau bail de 10 ans







La Deutsche Bundesbank occupera 7 000 mètres carrés supplémentaires sur cinq étages

Deuxième plus grande opération de bail à Francfort cette année

NorthStar Realty Europe (« NRE ») a signé un nouveau bail de 10 ans pour 7 000 mètres carrés de bureaux dans la Trianon Tower avec la Deutsche Bundesbank, la banque fédérale allemande, dans le cadre de l'une des plus grandes opérations de bail à Francfort cette année. La Deutsche Bundesbank a également prolongé le bail concernant la surface qu'elle loue actuellement pour deux années supplémentaires, démontrant ainsi son attachement au bâtiment. Par conséquent, elle occupera au total 21 500 mètres carrés sur 16 étages jusqu'en 2027.

Cet attachement de la Deutsche Bundesbank s'inscrit dans le cadre d'un important investissement en capital visant une rénovation depuis que NRE a acquis le bâtiment en 2015, ainsi que dans le cadre d'un programme de changement d'image qui vise à mettre en avant le fait que ce bâtiment est un élément incontournable du quartier d'affaires de Francfort.

La Trianon Tower, avec sa forme triangulaire distinctive, est l'un des immeubles de bureaux les plus emblématiques en Allemagne et est située en plein centre au Mainzer Landstrasse 16. C'est le sixième bâtiment le plus haut d'Allemagne, avec 186 mètres et une surface louable totale de 66 000 m2 sur 47 étages. La Trianon Tower est « LEED Gold Certified » depuis 2012.

Outre la Deutsche Bundesbank, les autres locataires de tout premier incluent le Deka Group et le gestionnaire d'investissement Franklin Templeton, qui a reconduit son bail de 4 200 m2 pour 10 ans en décembre 2015.

Pour Mahbod Nia, PDG de NRE : « Nous avons mobilisé d'importants moyens pour la rénovation et le repositionnement de ce bâtiment incontournable depuis son acquisition. La Trianon Tower est l'un des meilleurs immeubles de bureaux à Francfort, et nous sommes très heureux que la Deutsche Bundesbank ait décidé de renforcer sa présence et de renouveler sa confiance pour notre immeuble ».

Par ailleurs, NRE a récemment signé un nouveau bail de longue durée pour 2 700 m2 dans un autre immeuble de Francfort sur la Uhlandstrasse, faisant passer son taux d'occupation de 87 % à 100 %.

A propos de Trianon Tower

L'immeuble a été construit en 1993 et a été dessiné par AS & P Albert Speer & Partner, Novotny Maehner Associates, HPP Hentrich-Pteschnigg & Partner. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.trianon-frankfurt.de.

A propos de NorthStar Realty Europe

NorthStar Realty Europe Corp. (NYSE : NRE) est une société de promotion immobilière commerciale axée sur l'Europe qui propose principalement des immeubles de bureaux de haute qualité en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, organisée comme société d'investissement immobilier cotée et gérée par une filiale de Colony NorthStar, Inc. (NYSE : CLNS), une grande société mondiale de gestion immobilière et d'investissement. Pour de plus amples informations sur NorthStar Realty Europe Corp., rendez-vous sur www.nrecorp.com.

