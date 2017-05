Création de 200 nouveaux emplois dans le secteur des TI - SherWeb s'implante à Longueuil







BOUCHERVILLE, QC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'entreprise sherbrookoise SherWeb, spécialisée dans les solutions infonuagiques et l'hébergement de données, établira un nouveau bureau d'affaires à la Place Charles-Le Moyne, à Longueuil. L'attraction de cette entreprise représente un investissement de 8 M$ et la création de 200 emplois directs à Longueuil. La directrice générale de Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL), Mme Julie Ethier, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de M. Samuel Guenette, vice-président du service client de SherWeb et la mairesse de Longueuil, Mme Caroline St-Hilaire.

« SherWeb connaît une croissance fulgurante grâce à l'expertise développée qui fait d'elle un fournisseur de choix pour les PME effectuant le virage vers le cloud. En seulement deux ans, nous sommes passés de 180 à près de 500 employés. S'établir à Longueuil nous donne un accès facilité à un bassin étendu de talents disponibles, qualifiés et bilingues, un facteur clé de haute importance pour SherWeb », explique M. Guenette. Précisons que SherWeb est une organisation d'envergure mondiale possédant 40 000 entreprises clientes dans plus de 100 pays.

Concrétiser l'implantation

Jumelé à la présentation des atouts incontestables de l'agglomération de Longueuil, DEL a octroyé une aide financière non remboursable de 100 000 $ à SherWeb pour concrétiser l'implantation : « Représentant plus de 200 entreprises sur notre territoire, le secteur des TI rehausse la productivité et la compétitivité des autres pans de notre économie. L'attraction de cette entreprise vient fortifier l'importance de ce créneau par la création d'emplois durables, spécialisés et de grande qualité », explique Mme Ethier. Précisons que l'industrie des TI emploie plus de 4 000 personnes dans l'agglomération de Longueuil, dans les créneaux aussi variés que sont les télécommunications, le multimédia, les services infonuagiques, la microélectronique et le développement de logiciels.

En phase avec Longueuil centre-ville 2035

Sise au 1010 de Sérigny à Longueuil, SherWeb sera au coeur du centre-ville de Longueuil qui sera marqué par le sceau de l'innovation et de la modernité : « Les employés de SherWeb se plairont à graviter dans un milieu où affaires, savoir et culture ne formeront qu'un. J'ai pleinement confiance que Longueuil saura les charmer avec ses attraits qui la distinguent, son cadre de vie enchanteur et son fort dynamisme », a précisé Mme Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil.

À propos de DEL

Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL) est un organisme sans but lucratif offrant ses services à l'ensemble des villes de l'agglomération de Longueuil. Il a pour mission de propulser les entreprises de l'agglomération de Longueuil vers le succès, en leur offrant un accompagnement d'affaires spécialisé, et favoriser l'attraction d'investissement pour ainsi générer des impacts économiques et sociaux significatifs sur le territoire. Pour plus d'information : www.delagglo.ca/fr/

À propos de SherWeb

Depuis 1998, SherWeb aide les entreprises à devenir plus agiles et à réduire leurs dépenses de TI en leur offrant des services d'infonuagique inégalés dans l'industrie. Aujourd'hui, plus de 40 000 clients dans plus de 100 pays bénéficient d'un environnement de travail plus productif grâce à la valeur ajoutée de ses solutions SaaS, IaaS et PaaS. SherWeb possède en outre un réseau en plein essor de quelque 4 000 partenaires qui revendent avec succès ses services personnalisés et abordables partout dans le monde. Pour plus de précisions, consultez https://www.sherweb.com .

SOURCE Del

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 13:35 et diffusé par :