L'AQINAC décerne le Prix de l'excellence entrepreneuriale 2017 à M. Mario Côté, fondateur du Groupe Mario Côté

SAINT-HYACINTHE, QC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est le lundi 8 mai qu'a été dévoilé le lauréat de la 8e édition du Prix de l'excellence entrepreneuriale de l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC). Le fondateur du Groupe Mario Côté, M. Mario Côté lui-même, s'est vu décerné le prix des mains du sous-ministre adjoint à la direction des politiques agroalimentaires du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), M. Bernard Verret, devant près de 290 gestionnaires et entrepreneurs.

M. Mario Côté; un entrepreneur d'action!

M. Mario Côté a débuté sa carrière de gestionnaire de façon très modeste en 1980, alors qu'il n'était âgé que de 19 ans, avec l'achat d'une première ferme porcine.

Il a eu toujours su que sa réussite en tant qu'entrepreneur dépendrait de sa taille, d'économies d'échelles et de l'intégration verticale. Depuis, il a créé le Groupe Mario Côté et il n'a pas hésité à investir dans les secteurs agricole et agroalimentaire. Il possède une curiosité et des intérêts variés qui l'ont amené à investir dans plusieurs secteurs très diversifiés dont la production porcine, laitière, bovine, l'élevage de canards, la grande culture, l'abattage, la construction et le transport.

Pour M. Côté, son entreprise a été et sera toujours une affaire de famille. Sa mère et sa conjointe ont joué un rôle essentiel à son succès. M. Côté travaille maintenant pour sa relève, il est déterminé à continuer à avancer et à relever les défis du futur.

Bref, ses grandes habiletés de gestion et d'entrepreneur dirigé vers la relève familiale font de M. Côté le 8e lauréat du Prix excellence entrepreneuriale AQINAC.

Lors de la remise du prix, effectuée par M. Bernard Verret, sous-ministre adjoint à la direction des politiques agroalimentaires du MAPAQ, M. Côté a tenu à remercier sa famille, présente pour l'occasion, ses employés et ses partenaires d'affaires. « Le capital humain et la confiance c'est la base des affaires. Il est primordial d'être bien entouré pour réussir en affaires. » a-t-il précisé.

« M. Mario Côté possède de grandes qualités de gestionnaire visionnaire. Il l'a démontré à plusieurs reprises en mettant en place un groupe d'entreprises profondément implanté dans l'agriculture québécoise. » a mentionné M. Christian Breton, président du conseil de l'AQINAC.

Prix de l'excellence entrepreneuriale AQINAC

En créant le Prix de l'excellence entrepreneuriale, l'AQINAC a fait le choix de récompenser, parmi ses membres, des entrepreneurs et des gestionnaires qui se démarquent par leurs actions et dont les compétences sont reconnues dans leurs milieux. Par leurs actions, ces entrepreneurs encouragent la concertation entre les partenaires du secteur, ils appliquent des principes de « bon citoyen corporatif » et se distinguent par l'excellence de leurs parcours professionnels.

À PROPOS DE L'AQINAC

Fondée en 1963, l'AQINAC regroupe plus de 200 membres, principalement des fabricants d'alimentation animale et/ou des négociants en céréales. Elle a pour mission d'être le leader dans la défense et la promotion du secteur de la nutrition et de la production animale tout en contribuant au développement d'une industrie agroalimentaire moderne et durable.

