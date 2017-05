Pentair annonce son intention de se séparer en deux sociétés cotées de premier plan







Les activités autonomes Water et Electrical seront dans une position favorable à la croissance et à la création de valeur pour les actionnaires

La société tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 8 h HE

LONDRES, le 9 mai 2017 /PRNewswire/ -- Pentair plc (NYSE : PNR) («?Pentair?») a annoncé aujourd'hui que son comité de direction a approuvé à l'unanimité un plan pour se séparer en deux sociétés indépendantes cotées en bourse. Les deux sociétés bénéficieront des positions de leaders du marché dans leurs industries respectives, de marques réputées, de profils de marge attractifs, d'une forte génération de flux de trésorerie disponible et de possibilités de croissance convaincantes. La transaction proposée créera :

Une société des eaux («?Water?») mondiale de premier plan axée sur les applications de traitement intelligent et durable de l'eau et des fluides. Elle conçoit, produit et fournit des solutions innovantes aux clients résidentiels, commerciaux et industriels qui attachent une grande importance à de l'eau et des fluides de grande qualité. Les groupes d'activités stratégiques sont Filtration & Process (filtration et procédé), Flow Technologies (technologies des flux) et Aquatic & Environmental Systems (systèmes aquatiques et environnementaux). La société conservera le nom et le symbole boursier de Pentair. Water a généré des ventes d'un montant approximatif de 2,8 milliards $ en 2016.

Une société électrique à haut rendement (« Electrical ») axée sur l'amélioration de l'utilisation, la réduction des coûts et l'augmentation de la durée de disponibilité pour les clients. Ses coffrets industriels, systèmes de fixation et technologies de gestion thermique aident à protéger les équipements sensibles, les bâtiments ainsi que les processus critiques et contribuent à assurer la sécurité des personnes. Les groupes d'activités stratégiques sont Enclosures (coffrets), Thermal Management (gestion thermique) et Electrical & Fastening Solutions (solutions électriques et de fixation). Le nom de la société sera indiqué à une date ultérieure. Electrical a généré des ventes d'un montant approximatif de 2,1 milliards $ en 2016.

La séparation devrait avoir lieu par le biais d'une scission partielle exonérée d'impôts d'Electrical par Pentair avec distribution d'actions à ses actionnaires. Water et Electrical devraient être correctement dotées en capital et disposer de cotes de crédit de catégorie investissement. Jusqu'à la fin de la séparation prévue, Pentair prévoit de continuer à payer son dividende trimestriel et définira des politiques de dividendes appropriées pour chaque entreprise une fois la séparation achevée.

« Nous devons bâtir deux entreprises solides et hautement performantes avec l'acuité d'exploitation et la culture pour prospérer en tant que deux sociétés indépendantes », a déclaré Randall J. Hogan, président et directeur général de Pentair. « La séparation de Water et Electrical pour créer deux sociétés non diversifiées est la prochaine étape logique de l'évolution de Pentair et est en cohérence avec notre stratégie qui vise à améliorer continuellement la valeur pour les actionnaires. Les deux sociétés auront l'attention, le talent et la flexibilité pour croître de manière rentable, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions. »

Après la séparation, John L. Stauch, vice-président directeur et directeur financier de Pentair, deviendra le PDG de Water et Karl R. Frykman, l'actuel président du segment Water de Pentair, deviendra le directeur de l'exploitation de Water. Le membre du comité existant David A. Jones deviendra le président de Water. Beth A. Wozniak, l'actuel président du segment Electrical de Pentair deviendra le PDG d'Electrical. Randall J. Hogan quittera ses fonctions de président et directeur général de Pentair et servira en tant que président d'Electrical.

« Nous sommes reconnaissants du leadership de Randy et sommes ravis de pouvoir continuer à bénéficier de son expertise alors qu'il assume le rôle de président d'Electrical », a déclaré William T. Monahan directeur principal de Pentair. « Pendant ses 17 années en tant que PDG, la société s'est radicalement transformée et a plus que sextuplé la capitalisation boursière. »

DÉTAILS DE LA TRANSACTION

Pentair prévoit d'achever la séparation au deuxième trimestre de l'année 2018, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles, et notamment l'obtention de l'approbation finale du comité de direction de Pentair, la réception des avis et agréments fiscaux ainsi que l'efficacité des dépôts appropriés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine.

Une fois la scission partielle achevée, Electrical deviendra une société cotée en bourse indépendante et les actionnaires de Pentair recevront des actions d'Electrical au prorata. Les détails de la répartition seront inclus dans la déclaration d'enregistrement du formulaire 10. Water devrait conserver la constitution et la résidence fiscale existantes de Pentair?; Electrical devrait avoir une constitution et une résidence fiscale similaires.

CONSEILLERS

Goldman Sachs & Co. LLC a agi à titre de conseiller fiscal exclusif et Foley & Lardner LLP a agi à titre de conseiller juridique de Pentair.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Le président et directeur général de Pentair, Randall J. Hogan, discutera de la transaction lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs à 8 h heure de l'Est aujourd'hui. Il est possible d'accéder à une webdiffusion audio en direct de la conférence, ainsi qu'à la présentation connexe, dans la section Investors (investisseurs) du site Web de la société, pentair.com, peu de temps avant le début de la conférence, ou en composant le 800-706-6748 ou le 973-638-3449 et le numéro de conférence 20042469. Une rediffusion de la conférence téléphonique sera accessible dès qu'elle sera disponible et il sera possible d'y accéder jusqu'au 9 juin 2017 en composant le 855-859-2056 ou le 404-537-3406 et le numéro de conférence 20042469. La webdiffusion et la présentation seront archivées sur le site Web de la société à la suite de la conclusion de l'événement.

À PROPOS DE PENTAIR PLC

Pentair plc (NYSE : PNR) est une société mondiale qui se consacre à bâtir un monde plus sûr et plus durable. Pentair fournit des produits, services et solutions à la pointe de l'industrie qui aident les personnes à utiliser au mieux les ressources dont elles dépendent le plus. Sa technologie fait avancer le monde en garantissant que l'eau est abondante, utile et pure et que les équipements essentiels et ceux à proximité sont protégés. Avec un chiffre d'affaires en 2016 s'élevant à 4,9 milliards $, Pentair emploie environ 19 000 personnes dans le monde entier. Pour en savoir plus, veuillez visiter pentair.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés que nous pensons être des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tous les énoncés, autres que ceux d'un fait historique sont des énoncés prospectifs, et notamment, sans toutefois s'y limiter, les énoncés qui relatent l'intention de créer deux sociétés indépendantes à la suite de la séparation proposée, les avantages escomptés de la séparation proposée, la nature exonérée d'impôts de la séparation proposée, les profils de crédit estimés des sociétés indépendantes et le calendrier envisagé de la séparation proposée. Sans s'y limiter, les énoncés précédés, suivis ou comprenant les mots « cible », « planifie », « croit », « s'attend à », « a l'intention de », les verbes au futur, « probable », « prévoit », « estime », « projette », « devrait », les verbes au conditionnel, « positionné », « stratégie », « futur », ou les mots, phrases ou termes au contenu similaire ou encore la formulation négative de ceux-ci, sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs ne sauraient constituer des garanties de performance future et sont soumis à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs, certains d'entre eux échappant notre contrôle, qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou impliqués par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notre capacité à répondre aux conditions nécessaires pour accomplir la séparation proposée en temps opportun ou dans sa totalité?; notre capacité à séparer les deux sociétés et à réaliser les avantages escomptés de la séparation proposée?; les effets négatifs sur les activités commerciales ou les résultats financiers des deux sociétés et le cours du marché de nos actions en raison de l'annonce de l'accomplissement de la séparation proposée?; des frais de transaction imprévus tels que des frais juridiques ou de règlement judiciaire?; l'incapacité à obtenir des agréments fiscaux ou des modifications des lois fiscales?; des modifications des conditions du marché financier?; l'impact de la séparation proposée sur nos employés, clients et fournisseurs?; les conditions économiques et commerciales globales mondiales ayant un impact sur les activités des deux sociétés?; les futures possibilités dont notre comité pourrait déterminer qu'elles présentent un plus grand potentiel d'accroître la valeur des actionnaires?; et la capacité des deux sociétés à fonctionner de manière indépendante à la suite de la séparation proposée. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d'autres facteurs figurent dans nos dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission américaine, y compris dans notre rapport annuel 2016 sur le formulaire 10-K. Tous les énoncés prospectifs ne valent qu'à la date du présent communiqué de presse. Nous n'assumons aucune obligation, et rejetons toute obligation, de mettre à jour les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

Contacts Pentair :

Jim Lucas

Vice-président, Relations avec les investisseurs

Tél. : 763-656-5575

Adresse électronique : jim.lucas@pentair.com

Marybeth Thorsgaard

Vice-présidents, Communications

Tél. : 763-656-5568

Adresse électronique : marybeth.thorsgaard@pentair.com

