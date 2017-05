Avis aux médias - Point de presse et manifestation pour la dignité des personnes assistées sociales

QUÉBEC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Coalition Objectif Dignité et le Front commun des personnes assistées sociales du Québec invitent les représentantEs des médias à un point de presse le mercredi 10 mai à Montréal, au départ d'une manifestation...

QUÉBEC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à un point de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, et de la ministre déléguée à la Réadaptation, à...