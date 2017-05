John Trudell Archives et Inside Recordings rééditent le célèbre album de John Trudell, AKA Grafitti Man, sur vinyle de 180 grammes et CD, qui seront disponibles dès le 2 juin prochain







LOS ANGELES, 9 mai 2017 /PRNewswire/ -- John Trudell Archives et Inside Recordings annoncent la réédition du célèbre album de John Trudell, AKA Grafitti Man, sur vinyle de 180 grammes et CD, après le succès de l'édition limitée de Record Store Day le mois dernier.

AKA Grafitti Man est sorti pour la première fois en 1986 sur le propre label de Trudell, Peace Company, avant d'être réédité en 1992 par Rykodisc, avec le producteur exécutif Jackson Browne, sous la forme d'une compilation de titres antérieurs. Dès sa sortie, cet album a été désigné par Bob Dylan lui-même comme « meilleur album de l'année. . . »

La réédition de John Trudell Archives et Inside Recordings est proposée sur un vinyle noir de 180 grammes, et a été réalisé par le Pallas Group en Allemagne, et il contient des pochettes avec les paroles imprimées, et une version complète de l'album en téléchargement, ainsi qu'une vidéo en cadeau de Rockin' The Res. Le CD présente un contenu élargi par rapport à l'édition de 1992, et contient également les paroles de Trudell.

Le CD et le vinyle peuvent être précommandés sur Amazon :

https://www.amazon.com/Aka-Grafitti-Man-John-Trudell/dp/B00WVE1MQ4/ref=sr_1_fkmr0_3?s=music&ie=UTF8&qid=1493072444&sr=1-3-fkmr0&keywords=aka+grafitti+man+2017

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur johntrudell.com et johntrudellarchives.org.

JOHN TRUDELL AKA GRAFITTI MAN

LISTE DES CHANSONS

1. Rockin' The Res

2. Grafitti Man

3. Restless Situations

4. Wildfires

5. Baby Boom Ché

6. Bombs Over Baghdad

7. Richman's War

8. Somebody's Kid

9. Never Never Blues

10. What He'd Done

11. Beauty In A Fade

12. Tina Smiled

A PROPOS DE JOHN TRUDELL

John Trudell (1946-2015) a été le chef de l'occupation de la prison d'Alcatraz par le groupe Indian of All Tribes en 1969, avant d'être président de l'American Indian Movement (AIM) de 1973 à 1979. Le 11 février 1979, il a brûlé un drapeau américain sur les marches du bâtiment J. Edgar Hoover du FBI à Washington D.C., car on lui avait appris à l'armée de brûler le drapeau une fois qu'il avait été profané. Or, le traitement des Amérindiens par le Gouvernement des Etats-Unis, et la discrimination de ce dernier fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une classe sociale et à une race avait précisément profané le drapeau. Environ 12 heures après cet incident, un incendie d'« origine suspecte » a ravagé la maison de Trudell sur la réserve Shoshone-Paiute au Nevada, tuant sa femme enceinte, Tina, leurs trois enfants et la mère de Tina. Le FBI a refusé de mener une enquête, et l'incendie a été officiellement classé comme « accident ». Après cet incendie, Trudell a transformé ses larmes en poèmes et, plus tard, en musique parlée et en films. Activiste de longue date et ardent défenseur des droits de l'homme, il aurait dit : « Je suis seulement un être humain qui essaie de s'en sortir dans un monde qui perd rapidement toute compréhension de ce que s'est d'être humain ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/509444/John_Trudell_AKA_Grafitti_Man_Inside_Recordings.jpg

