Avis aux médias - Manifestation au conseil municipal de Coteau-du-Lac contre un possible congédiement illégal







COTEAU-DU-LAC, QC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ce mardi 9 mai, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) tiendra une manifestation à la séance du conseil municipal de Coteau-du-Lac. Plusieurs dizaines de personnes sont attendues. Elles dénonceront le possible congédiement illégal d'un employé col bleu.

Cet employé est atteint de limitations découlant d'un problème médical. Dans un tel cas, l'employeur est tenu par la loi d'évaluer les limitations pour ensuite accommoder l'employé, dans la mesure où cela peut être fait sans contrainte excessive.

Dans le cas présent, le maire et le directeur général de Coteau-du-Lac refusent d'entrée de jeu toute évaluation, tout accommodement et même toute rencontre sur la question avec les représentants syndicaux.

Le conseil municipal prévoit même adopter ce soir une résolution qui confirmerait ce refus de coopérer. Le SCFP va donc riposter en organisant une manifestation en appui à son membre col bleu privé illégalement de son travail.

QUOI : Manifestation du SCFP contre le possible congédiement illégal d'un employé col bleu



QUI : Plusieurs dizaines de militants et représentants du SCFP



QUAND : Le mardi 9 mai 2017 à compter de 19 h



OÙ : Conseil municipal de Coteau-du-Lac

Pavillon Wilson

4b, rue Principale

Comptant plus de 110 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit près de 32 000 membres. Il représente aussi plus de 7 100 membres travaillant dans les sociétés de transport en commun au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien ainsi que le secteur mixte.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 12:42 et diffusé par :