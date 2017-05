Inondations à Laval - Visite du premier ministre Couillard à Laval - Le maire Demers annonce un don de 50 000 $ au Fonds de la Croix-Rouge







LAVAL, QC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Laval, Marc Demers, a présenté ce matin au premier ministre du Québec, Philippe Couillard, tout ce qui a été fait depuis le début de cette crue printanière historique pour venir en aide à ses citoyens. Ils ont effectué une visite des zones inondées en compagnie des ministres Francine Charbonneau et Martin Coiteux, tout en offrant leur support aux sinistrés et en remerciant les nombreux employés municipaux et bénévoles (Croix-Rouge, équipe des mesures d'urgence rattachée au Service de police de Laval et citoyens) qui travaillent sans relâche depuis maintenant plus d'un mois.

« En regard aux besoins importants de nos sinistrés, la Ville de Laval fera un don de 50 000 $ au fonds spécial mis en place par la Croix-Rouge », a déclaré Marc Demers. Cette somme s'ajoute à toutes les mesures déjà mises en place par la municipalité afin de venir en aide aux résidents des zones touchées.

État de la situation au 9 mai 2017

État d'urgence local en vigueur depuis le 7 mai

Nombre d'évacuations : 72

* Les autorités municipales ont recommandé aux citoyens de quitter leur résidence et 33 l'ont fait de leur propre chef

Tronçons de rues inondées : 90

Rues avec terrains inondés : 128

Nombre de centres d'information et d'hébergement ouverts 24h/24 : 4

500 employés s'affairent à répondre aux besoins des citoyens dans plus de 8 quartiers du territoire

Présence de 147 membres des Forces armées canadiennes sur le territoire afin d'offrir un support opérationnel

Veuillez noter qu'un état de la situation sera partagé aux médias tous les matins à 6h30 via CNW et ce, pour toute la durée de l'état d'urgence local.

À noter que la Sécurité publique du Québec a inclus la Ville de Laval dans les villes admissibles à une aide financière pour les inondations dans la période visée. Les Lavallois sinistrés peuvent se renseigner sur le site Internet de la Sécurité publique du Québec.

Pour toute information : www.laval.ca / 311 / 450 978-8000 (de l'extérieur de Laval)

