GAC commence la construction d'un nouveau parc industriel pour stimuler les activités de véhicules électriques







GUANGZHOU, Chine, 9 mai 2017 /PRNewswire/ --Le fabricant automobile chinois Guangzhou Automobile Group (GAC Group), la société mère de GAC Motor, a commencé la construction d'un grand parc industriel destiné à la fabrication de véhicules électriques et intelligents, dans le cadre de ses efforts pour stimuler ses activités de véhicules électriques.

Situé dans le district de Panyu à Guangzhou, dans le sud de la province du Guangdong, le parc industriel devrait couvrir une superficie de 5 kilomètres carrés. Plus de 45 milliards de yuans (6,5 milliards USD) d'investissements, provenant à la fois de GAC Group et d'autres entreprises, devraient être versés dans le projet. La nouvelle usine de véhicules électriques, qui fera partie du parc industriel, devrait être terminée d'ici la fin 2018, et représente un investissement total de 4,69 milliards de yuans (679 millions USD). Elle dotera GAC Motor d'une capacité de production de 200 000 unités par an.

En mettant l'accent sur la fabrication intelligente, les technologies innovantes et le développement d'une ville respectueuse de l'environnement, le parc industriel vise à devenir un centre de fabrication collaboratif, intelligent, ouvert, innovant et vert pour les véhicules électriques et intelligents. Il joue également un rôle important dans la poursuite de la stratégie de marque internationale de GAC Motor.

« La planification et la construction de ce parc industriel constituent une étape concrète dans la mise en oeuvre des objectifs de développement écologique du gouvernement chinois pour le Guangdong et la stratégie nationale 'Fabriqué en Chine 2025' », a déclaré Yu Jun, directeur général de GAC Motor. « Ce mouvement aidera à promouvoir le développement de l'industrie automobile et à conduire la croissance économique. »

Leader dans le développement de véhicules électriques, GAC Motor a dévoilé son premier véhicule purement électrique, le GE3, sur le salon international automobile d'Amérique du Nord 2017 au mois de janvier, et a sorti la nouvelle berline électrique hybride GA3S PHEV et le SUV électrique hybride GS4 PHEV sur le salon Auto Shanghai 2017 en avril.

« Dans les cinq années à venir, nous allons lancer au moins sept nouveaux modèles de véhicules électriques et couvrir trois séries de produits, dont les véhicules purement électriques, l'extension de l'autonomie de la batterie et les hybrides », a déclaré Yu Jun. « Notre objectif est de conduire GAC Motor à la tête des activités des véhicules électriques et atteindre des ventes de 20 000 véhicules électriques à l'horizon 2020. »

Dans le but de devenir une marque du plus haut niveau mondial avec une recherche, une production et des ventes mondialisées, GAC Motor a signé des accords de partenariat stratégique avec les 10 meilleurs fournisseurs de l'industrie automobile au monde, dont Aisin Seiki, Michelin, Continental et Faurecia pendant le salon Auto Shanghai. La collaboration en termes de développement des produits, de contrôle qualité, de fourniture de production et d'expansion des marchés apporte le fort support de GAC Motor pour construire les automobiles de la meilleure qualité.

GAC Motor commence également à recruter des effectifs, en rassemblant les meilleurs talents et experts au monde dans la Silicion Valley, à Detroit et à Boston, afin de conduire la recherche et le développement avancés visant à créer une mobilité novatrice pour l'avenir.

Selon Yu, « ces ressources et capacités, alliées au centre de R & D à venir en Amérique du Nord, permettent à GAC Motor d'être davantage en concurrence à l'échelle planétaire et de réussir sur la scène mondiale comme marque automobile internationale avec des capacités de développement durable. »

À propos de GAC Motor

Filiale de GAC Group, GAC Motor conçoit et fabrique des véhicules, des moteurs, des éléments et des composants automobiles de très grande qualité. Son taux de croissance en glissement annuel de 96 pour cent en 2016 a été parmi les plus élevés de toutes les marques chinoises sur la période correspondante et l'entreprise a doublé son volume des ventes à plus de 380 000 unités à l'échelle planétaire. L'étude de qualité initiale réalisée en Chine par J.D. Power Asia Pacific en 2016 a classé l'entreprise cinquième, la place la plus élevée de l'ensemble des marques chinoises pour la quatrième année consécutive.

GAC Motor s'est déjà construit une présence sur les marchés internationaux dans des régions telles que le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, l'Afrique et l'Amérique latine. L'entreprise vise à pénétrer sur le marché des États-Unis dès 2019 pour augmenter son empreinte mondiale.

