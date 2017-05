Coup d'envoi de la Campagne PROSPÉRITÉ.QUÉBEC en Abitibi-Témiscamingue!







VAL-D'OR, QC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine minière du Québec et du Mois de l'arbre et des forêts, le CPQ (Conseil du patronat du Québec) a procédé aujourd'hui au lancement du mouvement PROSPERITE.QUEBEC en Abitibi-Témiscamingue, une campagne destinée à mobiliser les décideurs, la communauté d'affaires et les collectivités, autour de l'importance de valoriser l'entrepreneuriat, l'innovation et la réussite des entreprises et leurs contributions à la prospérité du Québec.

A ce titre, deux personnalités issues du milieu des affaires de la région ont accepté d'agir comme ambassadeurs de la prospérité dans leur région : Carl Pelletier, co-président fondateur de InnovExplo, et Guy Tremblay, Directeur de Ressources humaines et de la Santé/Sécurité du Groupe Minier CMAC-THYSSEN.

« L'Abitibi-Témiscamingue dispose de nombreux atouts : des ressources naturelles abondantes, une main-d'oeuvre compétente et talentueuse, des leaders visionnaires et innovants, des infrastructures stratégiques et des établissements d'enseignement bien impliqués. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que les forces vives de la région adhèrent à la campagne PROSPERITE.QUEBEC avec enthousiasme », a souligné le président-directeur général du CPQ, Yves-Thomas Dorval.

« La vitalité économique basée sur des pratiques durables et engendrant des alliances entrepreneuriales bénéfiques au développement de nos communautés demeure un défi permanent », a déclaré Mme Sylvie Hébert, pro-maire de la Ville de Val-d'Or.

La vitalité économique des régions du Québec est au coeur de la prospérité du Québec. Cette tournée est donc aussi l'occasion de mieux comprendre les forces et les défis de chacun des territoires rencontrés. L'Abitibi-Témiscamingue s'ajoute ainsi à plusieurs régions qui ont été la rampe de lancement du mouvement, parmi lesquelles : Lanaudière, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-St-Laurent, la Capitale-Nationale, les Laurentides, Laval et la Côte-Nord.

« Nous sommes fiers de nous associer à cette campagne du CPQ qui montre un autre visage de l'industrie minière. Avec un réseau de 4 100 fournisseurs, dont CMAC-THYSSEN et InnovExplo, la création et le maintien de 45 550 emplois des dépenses de 5,8 milliards de dollars, il ne fait aucun doute que le secteur minier est source de prospérité pour le Québec et pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue », a déclaré Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'Association minière du Québec, qui a participé au lancement.

Au cours des prochains mois, messieurs Pelletier et Tremblay devront sensibiliser la communauté d'affaires de la région aux vertus de la prospérité, inviter d'autres personnalités à poursuivre le mouvement, valoriser les retombées des initiatives entrepreneuriales et encourager un dialogue social constructif autour des projets émergents.

« Je me suis joint à titre d'ambassadeur pour la campagne PROSPERITE.QUEBEC afin de promouvoir l'impact de l'industrie minière sur l'économie du Québec et le rôle des entrepreneurs dans notre industrie. Je souhaite oeuvrer pour que cette campagne permette aux Québécois d'être mieux informés sur l'industrie minière et sur ses retombées économiques pour l'ensemble de la province et pour le bien-être de la collectivité », a déclaré monsieur Pelletier.

« Je trouve très stimulant ce mouvement visant à mettre en valeur toute la richesse entrepreneuriale de notre région. Je souhaite que cette initiative donne le goût à d'autres, jeunes ou moins jeunes, de se lancer en affaires et ainsi faire partie de la croissance économique du Québec », a ajouté monsieur Tremblay.

« La prospérité, c'est l'affaire de tous et c'est l'addition de petits gestes qui font la différence. Mais le Québec doit renouer avec le goût et la fierté de la réussite, car c'est le niveau de vie de l'ensemble de la population qui va pouvoir en bénéficier! », de conclure, M. Dorval.

Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le Conseil du patronat du Québec réunit aussi la vaste majorité des associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale du Québec. Il représente directement et indirectement plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que public, ayant des activités au Québec.

La campagne PROSPERITE.QUEBEC est un vaste mouvement de mobilisation regroupant tous les individus et toutes les organisations qui croient au potentiel extraordinaire du Québec et qui désirent le libérer davantage de façon responsable et durable, au profit de l'ensemble de la société.

