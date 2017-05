Plus de 120 participants à la journée des assises sur la gentrification dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est le dimanche 7 mai dernier que se déroulaient les assises sur la gentrification dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve au Chic Resto Pop. Plus de 120 personnes, dont des élus de divers paliers du gouvernement, des résidents du quartier Hochelaga-Maisonneuve, des intervenants communautaires et des commerçants du quartier, s'étaient inscrits à la journée et ont tenu à échanger et discuter des pistes de réflexion qui avaient été préalablement soumises par le comité organisateur des assises.

La journée a ainsi débuté par une séance plénière où les chercheurs de l'INRS sont venus présenter leurs études effectuées dans le cadre du mandat qui leur avait été octroyé en marge des assises. L'après-midi s'est, quant à lui, déroulé sous forme d'ateliers où chaque groupe de participants devaient débattre autour des pistes de réflexion, prioriser ces dernières et en proposer de nouvelles au besoin.

«Ces assises nous ont permis de se donner un lieu de discussions et d'échanges sur l'enjeu de la gentrification dans Hochelaga-Maisonneuve afin de tenter de déterminer les mesures à préconiser pour limiter les impacts négatifs de ce phénomène. Je suis très satisfait de la démarche et tellement fier de voir l'implication et la participation citoyenne du quartier. Nous nous engageons formellement à mettre en place, de façon concrète, certaines des pistes de réflexion qui ont été avancées lors de cette journée» a affirmé le maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Réal Ménard.

C'est La Table de quartier d'Hochelaga-Maisonneuve qui a assuré l'animation de cette journée. «Un rapport-synthèse sera produit et viendra mettre en lumière les grandes conclusions de ces assises et la priorisation qui a été faite par les participants durant l'après-midi » a tenu à préciser M. Michel Roy, directeur général de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Le maire Réal Ménard a d'ailleurs annoncé, au terme de la journée des assises, la mise en place d'un comité de suivi afin que ces pistes de réflexion se transforment en mesures et actions concrètes au cours des prochains mois.

Pour prendre connaissance des présentations qui ont été faites par les différents intervenants lors des assises, veuillez consulter la page dédiée à cet événement sur le site de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à l'adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/mhm/assisesgentrification2017

