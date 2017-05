Inondations au Québec - La CMMTQ rend disponible des listes de travaux à effectuer après une inondation







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Devant la complexité des travaux de remise en marche et de réparation des systèmes de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation des résidences touchées par les inondations, la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) a conçu à l'intention des sinistrés et des entrepreneurs en mécanique du bâtiment diverses listes de vérification à faire après un sinistre de ce genre.

Ces listes permettent aux sinistrés de prendre connaissance des travaux qu'ils peuvent effectuer eux-mêmes et de ceux qui doivent être exécutés par des entrepreneurs en mécanique du bâtiment. Elles touchent les systèmes mécaniques suivants :

Plomberie;

Systèmes de chauffage hydronique (eau chaude), à air pulsé, ventilation et climatisation;

Appareils et installation au mazout, au gaz naturel et au propane.

Rappelons notamment qu'il est fortement déconseillé d'utiliser l'appareil ou le système de chauffage d'un bâtiment qui a été inondé pour l'assécher. L'appareil ou le système doit obligatoirement être vérifié, les conduits de transport de l'air doivent être nettoyés et décontaminées et les parties isolées remplacées.

Même si certains travaux peuvent être effectués par le propriétaire du bâtiment, il est toujours conseillé de faire appel à un entrepreneur qualifié car il possède les connaissances et l'expertise requises pour effectuer les travaux relatifs à sa spécialité.

Pour télécharger les liste de travaux, visitez le site Web de la CMMTQ à l'adresse www.cmmtq.org > Consommateur > Conseils pratiques > Listes de travaux à effectuer après une inondation. Pour trouver un entrepreneur qualifié en mécanique du bâtiment, consultez le répertoire des membres de ce site.

Au sujet de la CMMTQ

Créée en 1949 par la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie, la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) regroupe des entrepreneurs spécialisés qui oeuvrent dans le domaine de la mécanique du bâtiment, plus particulièrement en plomberie et en chauffage.

Conformément à sa mission, la CMMTQ voit à augmenter la compétence et l'habileté de ses membres afin d'assurer au public une plus grande sécurité et une meilleure protection en matière d'hygiène et de santé. Elle assume également le mandat relatif à la qualification professionnelle des entrepreneurs en plomberie et en chauffage confié par le gouvernement du Québec et réglemente la conduite de ses membres dans l'exercice de leur métier. De plus, elle leur offre des services de qualité ainsi que des conseils judicieux dispensés par une équipe de professionnels chevronnés et se fait un devoir de veiller constamment à leurs intérêts.

