Émission d'une demande de qualification pour le projet de réaménagement de la gare Rutherford







TORONTO, le 9 mai 2017 /CNW/ - Infrastructure Ontario (IO) et Metrolinx ont publié une demande de qualification afin de sélectionner les équipes appelées à soumissionner pour la conception, la construction et le financement du projet de réaménagement de la gare Rutherford. Ce projet est réalisé afin d'appuyer l'expansion du service ferroviaire GO Transit le long de la ligne de Barrie.

La demande de qualification décrit l'étendue des travaux nécessaires, à savoir :

Nouveau parc de stationnement à plusieurs niveaux et bâtiment de gare intégré

Réaménagement de l'aire de stationnement, dépose-minute, boucle pour autobus et accès piétonnier

Saut-de-mouton voie ferrée/route sur Rutherford Road

Nouvelles plateformes ferroviaires entièrement couvertes

Deuxième voie ferroviaire à forte circulation et aménagement prévu d'une future voie express centrale

Ce projet fait partie des travaux entrepris par Metrolinx afin d'appuyer le service régional express (SRE). Le SRE GO offrira un service de transport plus rapide, plus fréquent et plus pratique dans la région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH), dont l'électrification des segments stratégiques du réseau ferroviaire GO d'ici 2024-2025. Le programme offrira de nouvelles options de déplacements aux usagers, se traduira par une augmentation considérable du nombre d'usagers des transports en commun, réduira les temps de déplacements et soulagera la congestion dans la RGTH.

D'importants travaux d'infrastructure sont requis pour instaurer ce service dans les localités de la région, à savoir : ajout de voies, modification des gares GO, rénovation des passages à niveau, installation des systèmes requis pour l'électrification et ajout de nouvelles locomotives et de nouveaux systèmes de contrôle des trains.

La demande de qualification est la première étape du processus d'approvisionnement qui aboutira à la sélection de l'équipe chargée de réaliser le projet. IO et Metrolinx évalueront les soumissions afin de sélectionner les équipes qui possèdent l'expérience requise en construction. Celles-ci seront ensuite invitées à répondre à une demande de propositions pendant l'automne 2017. Les sociétés intéressées doivent s'inscrire à www.merx.com pour télécharger la demande de qualification.

L'Ontario fait le plus important investissement dans l'infrastructure des hôpitaux, des écoles, des transports en commun, des routes et des ponts de toute l'histoire de la province. Pour en savoir plus sur ce qui se passe dans votre localité, rendez-vous à Ontario.ca/On renforce.

Faits en bref :

D'après le Rapport 2017 sur les perspectives économiques à long terme de l' Ontario , chaque dollar consacré à l'infrastructure publique se traduit par une hausse de 6 $ du PIB sur le long terme.

Infrastructure Ontario , de concert avec Metrolinx, dirige l'approvisionnement du projet de réaménagement de la gare Rutherford.

, de concert avec Metrolinx, dirige l'approvisionnement du projet de réaménagement de la gare Rutherford. Le projet est réalisé selon le modèle de diversification des modes de financement et d'approvisionnement mis au point par IO, moyen innovateur de réaliser de grands projets d'infrastructure publique complexes.

À ce jour, 96 % des projets réalisés selon ce modèle ont été menés à bien sans dépassement de budget, et 73 % ont été terminés en temps voulu ou dans le mois qui a suivi le quasi-achèvement prévu.

Citations :

« En tant que navetteurs, nous dépendons d'un réseau ferroviaire GO fiable qui assurera que les résidents de Vaughan disposent de moyens pratiques pour se rendre au travail, à l'école et à leurs rendez-vous. L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante dans nos progrès pour fournir un service toute la journée aux 15 minutes dans les deux directions à notre communauté et à tous ceux qui se déplacent le long du couloir ferroviaire Barrie GO. »

Steven Del Duca, ministre des Transports

« Le réaménagement de la gare de Rutherford est une composante essentielle du projet d'amélioration du service GO Transit et du programme régional express GO. Notre gouvernement reconnaît l'importance de ces améliorations, car elles facilitent le mouvement des gens et des marchandises, l'essor des localités et la prospérité de l'Ontario. »

Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure

« Metrolinx se réjouit d'émettre une demande de qualification pour le projet d'agrandissement de la gare Rutherford. Ce projet comprend la construction d'un parc de stationnement de 1 200 places nettes à plusieurs niveaux et d'un saut-de-mouton, ce qui permettra d'améliorer la sécurité du public et d'accroître la rapidité et la fréquence du service ferroviaire GO le long du corridor de Barrie. »

John Jensen, PDG intérimaire, Metrolinx

« IO se réjouit d'émettre une nouvelle demande de qualification et de continuer d'appuyer la mise en place du le SRE. Le projet réaménagement de la gare Rutherford est une composante importante du programme et il tarde à IO d'examiner les soumissions qui lui seront envoyées dans ce cadre de ce projet de DMFA. »

Ehren Cory, président-directeur général, Infrastructure Ontario

