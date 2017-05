Démarrage d'entreprises exportatrices innovantes - Québec est fier de participer à l'annonce des dix premiers investissements du Fonds InnovExport







QUÉBEC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Fonds InnovExport a permis de soutenir l'amorçage et le démarrage d'une dizaine d'entreprises exportatrices innovantes1 situées dans l'ensemble du Québec. Les projets de ces entreprises totalisent des investissements de 4 350 000 $.

La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale?Nationale, M. François Blais, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Depuis sa mise en place à l'automne 2016, le Fonds InnovExport a reçu de nombreuses demandes provenant de toutes les régions du Québec, dont plusieurs sont issues du secteur manufacturier innovant. Notre gouvernement est fier d'avoir participé à la capitalisation de ce fonds afin de mieux répondre aux besoins des entreprises novatrices souhaitant conquérir les marchés étrangers. Je me réjouis d'ailleurs de la sélection, jusqu'à maintenant, d'une dizaine d'entreprises audacieuses, lesquelles pourront bénéficier du soutien et de l'accompagnement d'investisseurs et d'entrepreneurs actifs au Québec. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« La collaboration entre le Fonds InnovExport et l'accélérateur?incubateur Le Camp s'inscrit dans le dynamisme et la vitalité économiques de la Capitale-Nationale. Ce partenariat témoigne de notre volonté commune de mettre en place les conditions nécessaires à la réussite d'entreprises technologiques à fort potentiel de croissance, lesquelles créeront des emplois de qualité dans notre région et partout au Québec. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale?Nationale

« Nous sommes fiers d'annoncer le financement de plusieurs entreprises innovantes actives dans divers champs d'activité. En effet, on trouve AEPONYX dans le domaine de l'infonuagique, Oxy'Nov dans la sphère de la santé, Intuitic dans le secteur de l'éducation, Laserax et Tyto Robotique dans le secteur industriel, Chronophotonix dans le domaine des transports, Les Solutions CycleLabs, Chic Marie et Monsieur Stitches dans le secteur des produits de consommation et Boréas Semiconducteur dans le domaine de la microélectronique. En nous appuyant sur le vaste réseau des entrepreneurs expérimentés formant le Groupe des 15, nous souhaitons maintenant soutenir ces entreprises dans leur croissance pour qu'elles deviennent des exemples de réussite du Québec innovant. »

Richard Bordeleau, président du Fonds InnovExport

Faits saillants :

Basé à Québec, le Fonds InnovExport investit dans des entreprises québécoises au stade de l'amorçage ou du démarrage qui sont déjà accompagnées par un incubateur, un accélérateur ou une structure équivalente et qui conçoivent des produits ou des services innovants destinés à l'exportation. Par ailleurs, il agit en collaboration avec l'accélérateur?incubateur Le Camp afin d'assurer la promotion de ses activités auprès des incubateurs et des accélérateurs de l'ensemble du Québec.

afin d'assurer la promotion de ses activités auprès des incubateurs et des accélérateurs de l'ensemble du Québec. Le Fonds InnovExport réunit le gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, le Fondaction CSN et un groupe de quinze entrepreneurs 2 . La ville de Québec contribue quant à elle à la gestion du fonds par une aide financière de 2 millions de dollars.

. La ville de Québec contribue quant à elle à la gestion du fonds par une aide financière de 2 millions de dollars. Le Fonds InnovExport procède par appel de projets de façon trimestrielle pour assurer un traitement efficace des demandes de financement des entreprises québécoises innovantes en phase d'amorçage ou de démarrage.

Dans le cadre du Plan économique du Québec 2017?2018, le gouvernement du Québec a indiqué son intention d'investir, par l'intermédiaire d'Investissement Québec, jusqu'à 7,5 millions de dollars supplémentaires, selon un ratio de 1 $ du gouvernement pour chaque 1 $ provenant d'autres investisseurs, afin d'augmenter la capitalisation du Fonds InnovExport.

Annexe

Entreprises soutenues par le Fonds InnovExport



Entreprises Villes et régions administratives - AEPONYX Repentigny, région 14 (Lanaudière) - Boréas Semiconducteur Bromont, région 16 (Montérégie) - Chic Marie Montréal, région 06 (Montréal) - Chronophotonix Québec, région 03 (Capitale-Nationale) - Les Solutions CycleLabs Montréal, région 06 (Montréal) - Intuitic Longueuil, région 16 (Montérégie) - Laserax Québec, région 03 (Capitale-Nationale) - Monsieur Stitches Montréal, région 06 (Montréal) - Oxy'Nov Québec, région 03 (Capitale-Nationale) - Tyto Robotique Gatineau, région 07 (Outaouais)

Investisseurs privés

Pierre-Hugues Allard (AMETEK) Jean Bélanger (Premier Tech) Richard Bordeleau (Icentia) Charles Boulanger (LeddarTech) Jacques Côté (Solmax) Christian De Grâce (Boréalis) Noël Dubé (Reflex) Luc Dupont (Immanence IDC) Lisa Fecteau (Régitex) Germain Lamonde (EXFO) Martin Lamontagne (Creaform) Charles Mony (Village Monde) Martin Thériault (Eddyfi) Jacques Topping (Informission) Jean-Luc Sansregret (Gestion JLS)

