Inondations : Beaconsfield organise une levée de fonds pour les sinistrés







BEACONSFIELD, QUÉBEC -- 9 mai 2017 - Les membres du Conseil de Beaconsfield mettent sur pied une collecte de fonds pour venir en aide aux collectivités touchées par les inondations.

Les résidents de Beaconsfield sont invités à contribuer individuellement à cette collecte de fonds spéciale en émettant un chèque à l'ordre de la Ville de Beaconsfield ou en faisant un don soit par Interac, soit par carte de crédit. Des reçus officiels seront remis pour tout don de 20 $ et plus. Les heures d'ouverture de l'Hôtel de Ville sont du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 45 et le vendredi de 8 h à midi. La date limite pour faire votre don est le vendredi 16 juin 2017.

Pour sa part, la Ville doublera le montant recueilli par cette collecte auprès des résidents jusqu'à concurrence de 20 000 $ pour aider les victimes dans toutes les régions du Québec.

« La Ville de Beaconsfield est solidaire avec les municipalités victimes des inondations printanières. Nous devons nous serrer les coudes dans de telles circonstances et faire preuve de générosité envers les personnes affectées par cette situation », souligne Georges Bourelle, maire de Beaconsfield.

Kiosque à la Journée de sécurité à vélo B2K

Le samedi 13 mai de 9 h à 12 h au parc Windermere, 303, Sherbrooke, les citoyens auront l'occasion de faire un don aux sinistrés sur place. Des employés de la Ville seront sur place dans un kiosque prévu à cette fin.

La Croix-Rouge a également mis sur place une collecte de fonds en ligne pour aider les sinistrés des inondations. Visitez croixrouge.ca.

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 12:03 et diffusé par :