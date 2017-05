OLG conclut une entente d'exploitation et de services des casinos de 20 ans avec Gateway Casinos & Entertainment Limited pour les actifs du regroupement de zones de jeu du Sud-Ouest







TORONTO, le 9 mai 2017 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) a conclu une entente d'exploitation et de services des casinos de 20 ans avec Gateway Casinos & Entertainment Limited (Gateway). En vertu de cette entente, Gateway devient responsable des activités courantes et des actifs du regroupement de zones de jeu du Sud-Ouest. Cette entente entre en vigueur dès aujourd'hui.

Le Regroupement de zones de jeu du Sud-Ouest comprend les établissements suivants :

Le 13 décembre 2016, OLG a annoncé avoir choisi Gateway comme fournisseur de services pour le regroupement de zones de jeu du Sud-Ouest. Depuis, OLG a travaillé avec Gateway pour conclure une entente de transition et d'achat d'actifs et l'entente d'exploitation et de services des casinos.

De plus, les deux groupes ont veillé à assurer la transition la plus harmonieuse et la plus transparente possible pour les employés. Il s'agit notamment de l'exigence pour Gateway de maintenir les employés à leur poste et à leur emplacement géographique actuels pendant au moins 12 mois, et de procurer aux employés admissibles des avantages sociaux et un régime de pension agréé.

À plus de 2,2 milliards de dollars annuellement, OLG est la plus importante source de revenus non fiscaux du gouvernement de l'Ontario. La modernisation aide OLG à procurer plus de financement à l'Ontario pour les principaux services gouvernementaux.

Gateway Casinos & Entertainment Limited (Gateway) est l'entreprise de jeu la plus importante et diversifiée au Canada. Exerçant ses activités en Colombie-Britannique, à Edmonton et dans le sud-ouest de l'Ontario, Gateway emploie plus de 5 200 employés et exploite 23 établissements de jeu comptant 248 tables de jeu, plus de 8 400 machines à sous, 54 restaurants et bars et 272 chambres d'hôtel. En tant que fournisseur de services privilégié dans le nord de l'Ontario, Gateway ajoutera trois établissements et prévoit la construction de deux nouveaux bâtiments au portefeuille une fois complètement mis en place. Gateway met en oeuvre une stratégie de croissance ambitieuse visant à améliorer considérablement l'expérience client et à attirer de nouveaux clients du jeu. Cette stratégie inclut le développement de marques exclusives de mets et de boissons comme Match Eatery & Public House et Atlas Steak + Fish. Cette année, Gateway célèbre 25 années de présence dans le domaine du jeu et du divertissement au Canada. Pour en savoir plus, consultez www.gatewaycasinos.com.

OLG est l'organisme du gouvernement de l'Ontario qui fournit des activités de jeu d'une manière socialement responsable. OLG exploite et gère des établissements de jeu, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance dans la province, et aide à bâtir une industrie des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 44 milliards de dollars à la Province et à la population de l'Ontario. Ces paiements à la Province soutiennent le fonctionnement des hôpitaux, le sport amateur par l'entremise du programme Quest for Gold, les organismes de bienfaisance locaux et provinciaux ainsi que la prévention, le traitement et la recherche liés au jeu problématique.

Tout pour ici - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

Une expansion en Ontario fait de Gateway Casinos & Entertainment l'entreprise de jeu la plus importante et diversifiée au Canada

Réussite de la transition dans le sud-ouest de l'Ontario; Gateway annonce un projet d'investissements de 200 millions de dollars dans le sud-ouest de l'Ontario pour l'amélioration de l'expérience client

LONDON, le 9 mai 2017 - Gateway Casinos & Entertainment Limited (« Gateway ») a conclu une entente d'exploitation et de services des casinos de 20 ans avec la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (« OLG ») et a fait l'achat des activités et des actifs du regroupement de zones de jeu du Sud-Ouest. Gateway devient responsable des activités courantes dès aujourd'hui. L'expansion en Ontario constitue une nouvelle étape prometteuse de la stratégie de croissance efficace de Gateway pour devenir l'entreprise de jeu la plus importante et diversifiée au Canada.

« Aujourd'hui est un grand jour ainsi qu'une étape importante pour Gateway alors que nous renforçons notre position en Ontario par la réussite du processus de transition dans le sud-ouest de l'Ontario. Nous remercions OLG pour le travail accompli durant le processus de transition et nous sommes impatients de poursuivre ce partenariat à long terme, » a déclaré Tony Santo, directeur général de Gateway. « Au nom de nos 4 200 employés dans l'ouest du Canada, je suis fier de souhaiter officiellement la bienvenue à nos collègues d'OLG dans l'équipe Gateway. »

Gabriel de Alba, président exécutif de Gateway : « La stratégie de croissance de Gateway et l'importance que celle-ci accorde à la prestation d'une expérience client supérieure gravitent autour d'investissements dans les établissements de jeu uniques de l'entreprise et la création d'un attrait plus large au sein de nombreux groupes démographiques. Le succès remporté par notre stratégie nous a permis de créer des emplois dans les collectivités où nous exerçons nos activités dans l'ouest du Canada. Nous adoptons la même démarche dans le sud-ouest de l'Ontario avec des investissements prévus de plus de 200 millions de dollars pour la revitalisation et l'amélioration du marché du jeu et du divertissement. »

En décembre 2016, OLG a désigné Gateway comme le fournisseur de services privilégié pour ses regroupements de zones de jeu du Sud-Ouest et du Nord. Le regroupement de zones de jeu du Sud-Ouest comprend un casino à Point Edward ainsi que des salles de machines à sous à Woodstock (Woodstock Raceway), London (Western Fair District), Clinton (Clinton Raceway), Dresden (Dresden Raceway) et Hanover (Hanover Raceway). Le regroupement de zones de jeu du Nord sera transféré à Gateway à la fin mai 2017. Ce regroupement comprend les casinos à Thunder Bay et à Sault Ste. Marie, la salle de machines à sous à Sudbury (Sudbury Downs) ainsi que les deux futurs casinos à Kenora et North Bay. On s'attend à ce que les acquisitions en Ontario contribuent immédiatement à la croissance du chiffre d'affaires, à la marge du BAIIA et aux résultats annuels de Gateway.

L'expansion en Ontario constitue la prochaine étape dans l'évolution continue de Gateway. En 2010, The Catalyst Capital Group Inc. (« Catalyst »), le groupe d'actionnaires de Gateway, a pris la direction de Gateway et de ses neuf établissements pour assurer la reconstruction et la restructuration de l'entreprise. L'importance qu'accorde l'entreprise à la prestation d'une expérience client supérieure et une croissance modérée permettront à Gateway d'accroître son portefeuille à 28 établissements lorsque la transition et la mise en valeur des regroupements de zones de jeu du Sud-Ouest et du Nord seront complètes.

La clé de la réussite de Gateway réside dans la création de marques de casino et de restaurant phares qui ont grandement amélioré l'expérience de jeu des clients tout en attirant de nouveaux et importants segments de clientèle. La transition étant terminée, Gateway pourra maintenant se concentrer sur les projets d'investissements de plus de 200 millions de dollars dans les collectivités du sud-ouest de l'Ontario pour proposer des marques de casino et de restaurant phares et exclusives.

Le 22 juin 2017, les clients seront conviés à célébrer dans tous les établissements Gateway du sud-ouest et du nord de l'Ontario. Cette célébration se déroulera toute la journée et proposera des promotions et des prix, des spectacles sur scène, des cadeaux publicitaires Gateway ainsi que des rabais alléchants sur la nourriture et les boissons. Pour en savoir plus sur les célébrations prévues le 22 juin, visitez le site www.gatewaycasinos.com (site en anglais seulement).

L'engagement envers le jeu responsable fait partie intégrante de la façon dont Gateway exerce ses activités. Tous les établissements Gateway en Colombie-Britannique et en Ontario détiennent l'accréditation JR. En collaboration avec OLG et d'autres partenaires du gouvernement, Gateway continuera à mettre en oeuvre des initiatives faisant la promotion du jeu responsable dans tous les établissements du Canada.

À propos de Gateway Casinos & Entertainment

Gateway Casinos & Entertainment Limited (« Gateway ») est l'entreprise de jeu la plus importante et diversifiée au Canada. Exerçant ses activités en Colombie-Britannique, à Edmonton et dans le sud-ouest de l'Ontario, Gateway emploie plus de 5 200 employés et exploite 23 établissements de jeu comptant 248 tables de jeu, plus de 8 400 machines à sous, 54 restaurants et bars et 272 chambres d'hôtel. En tant que fournisseur de services privilégié dans le nord de l'Ontario, Gateway ajoutera trois établissements et prévoit la construction de deux nouveaux bâtiments au portefeuille lorsque la transition et la mise en valeur seront complètes. Gateway met en oeuvre une stratégie de croissance ambitieuse visant à améliorer considérablement l'expérience client et à attirer de nouveaux clients du jeu. Cette stratégie inclut le développement de marques exclusives de mets et de boissons comme Match Eatery & Public House et Atlas Steak + Fish. Cette année, Gateway célèbre 25 années de présence dans le domaine du jeu et du divertissement au Canada. Pour en savoir plus, consultez www.gatewaycasinos.com (site en anglais seulement).

À propos de The Catalyst Capital Group

Fondée en 2002, The Catalyst Capital Group Inc. (« Catalyst ») est une société d'investissement de capitaux privés qui gère des actifs de plus de 6 milliards de dollars. Elle est un chef de file en matière de redressement d'entreprises axé sur l'exploitation. La mission de la société est de générer des rendements ajustés selon le risque, tout en demeurant fidèle à sa philosophie « Nous achetons ce que nous pouvons construire ». Les principes directeurs en matière d'excellence en investissement de Catalyst se concrétisent par une implication opérationnelle, des analyses supérieures, un souci du détail, une curiosité intellectuelle, une équipe et une réputation, éléments qui sont la clé du succès de la société. L'équipe The Catalyst possède collectivement plus de 110 ans d'expérience dans les domaines de la restructuration, des marchés du crédit et des banques d'affaires et des banques d'investissement au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe.

