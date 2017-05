Joule collaborera avec un chef de file en technologie pour aider les médecins à améliorer les résultats des patients







OTTAWA, le 9 mai 2017 /CNW/ - Joule, la nouvelle société de l'Association médicale canadienne, est heureuse d'annoncer une collaboration avec Output, un fournisseur de plateformes d'innovation de la Silicon Valley dont la mission est d'épauler les organisations dans la mise en oeuvre d'innovations transformatrices. Ensemble, les deux sociétés aideront les médecins membres de l'AMC à poursuivre des initiatives d'amélioration des soins aux patients, en éliminant des obstacles à la mise en marché et en stimulant la créativité. La plateforme d'innovation de Joule, exécutée par Output, permettra aux médecins de participer à l'innovation, de partager et de tester des solutions potentielles et d'avoir accès aux plus récentes innovations en soins de santé. Ultimement, les objectifs sont de stimuler l'innovation et d'améliorer les résultats pour les patients.

Les Canadiens se sont habitués au rythme rapide des changements que la technologie a amenés dans leurs vies personnelles et professionnelles, et ils s'attendent de plus en plus à ce que leur système de santé suive ce rythme - pour trouver des solutions novatrices aux défis posés par le vieillissement de la population, diminuer les temps d'attente, améliorer l'efficacité du système et garder la population en santé. « Joule et Output travaillent ensemble pour que les médecins du Canada, et d'ailleurs, puissent faire progresser des solutions novatrices aux problèmes touchant les soins de santé », souligne Lindee David, chef de la direction de Joule. « Nous croyons que les médecins, aux premières lignes des soins de santé, sont particulièrement bien placés pour trouver et mettre en place des solutions qui peuvent avoir une influence réelle sur les résultats des patients - nous les aidons ainsi à réussir. »

Output, un chef de file des plateformes d'innovation, a 15 ans d'expérience dans la recherche et la mise en oeuvre de solutions transformatrices pour un large éventail de clients - des jeunes entreprises de pointe aux sociétés Fortune 500. À l'aide d'une méthode transformatrice et d'une technologie flexible démontrées, Output accroît la capacité de ses clients à stimuler les idées, à créer des produits et à mettre en oeuvre des services et des processus. Joule et les membres de l'AMC profiteront de l'expérience d'Output auprès de jeunes sociétés et de sa capacité démontrée à aider ses clients à mettre en marché leurs idées. Pour en savoir plus, visitez la page output.co.

Joule est une société novatrice créée par l'Association médicale canadienne (AMC) pour offrir aux membres de l'AMC des produits et services de pointe et stimuler l'innovation dirigée par des médecins. Par des subventions à l'innovation, des mentorats, des collaborations et l'élimination de barrières à la commercialisation, Joule est déterminée à aider les médecins à devenir des innovateurs et des entrepreneurs.

