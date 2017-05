La Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec décerne des bourses d'études à de futurs ingénieurs







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec a décerné trois Prix Universitaires du mérite et deux Bourses d'excellence aux études supérieures à des étudiants inscrits en génie dans diverses universités du Québec. L'événement s'est déroulé dans le cadre de la Soirée de l'excellence en génie tenue le 8 mai au Palais des congrès de Montréal, en marge du Colloque 2017 de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Lors de cette soirée, trois étudiants du premier cycle, membres de la Section étudiante de l'Ordre, se sont mérités des Prix universitaires du mérite de 7 500 $, 5 000 $ et 3 000 $. Il s'agit de Kaissoumi Ibtissan, étudiante en génie électrique à l'École de technologie supérieure; Simon Laberge, inscrit en génie industriel à l'Université Laval; et Julien Rossignol, étudiant en génie informatique à l'Université de Sherbrooke.

Une Bourse d'excellence aux études supérieures, d'une valeur de 7 500 $, a été remise à Catherine Véronneau, étudiante en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Une mention spéciale du jury a valu une bourse de 5 000 $ à Gabriel Gagnon-Turcotte, doctorant en génie électrique à l'Université Laval.

Ces bourses visent à reconnaître le souci d'excellence de certains membres ou étudiants en génie, membres de la Section étudiante de l'Ordre des ingénieurs du Québec, dont les résultats universitaires ainsi que l'engagement social et communautaire témoignent des valeurs de la profession. La recherche de l'excellence se traduit par la quête d'un haut degré de qualité en toute chose. L'exercice de la profession d'ingénieur à laquelle ils se destinent est basé sur la compétence, la responsabilité, le sens de l'éthique et l'engagement social.

Lors de cette soirée, la Bourse d'excellence aux études supérieures a été présentée par Gestion FÉRIQUE. Le premier Prix universitaire du mérite, par l'Ordre des ingénieurs du Québec, le second, par TD Assurance Meloche Monnex et Ingénieurs Canada, et le troisième par la Banque Nationale.

Depuis sa création en 2010, la Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec a octroyé plus d'un demi-million de dollars en bourses d'études. Sa mission est de contribuer à l'éducation, promouvoir l'excellence dans les études en génie et soutenir des projets novateurs dans une perspective de développement de la relève en génie.

SOURCE Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 10:42 et diffusé par :