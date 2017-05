Nouvelle programmation au Planétarium Rio Tinto Alcan - Kyma, ondes en puissance et Voyageurs de l'ombre







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - En cette année du 375e anniversaire de la Ville de Montréal, Espace pour la vie célèbre le vivant avec deux nouvelles oeuvres multimédias inspirées des sciences et de la nature. Présentée dans le dôme 360 degrés du Planétarium Rio Tinto Alcan, la projection immersive et artistique Kyma, ondes en puissance nous fait voyager de l'infiniment grand à l'infiniment petit. On y traite de la science des ondes invisibles, ce phénomène qui se retrouve dans la musique, la lumière, l'atome et la vie toute entière. De son côté, le spectacle Voyageurs de l'ombre nous invite à la découverte des plus récentes explorations spatiales et nous propose un survol de révélations surprenantes sur les petits objets célestes qui habitent le système solaire (comètes et astéroïdes).

Kyma... pour voir ce que l'on sent

Fruit d'un tout premier partenariat entre Espace pour la vie et l'Office national du film du Canada (ONF/ René Chénier), l'oeuvre Kyma, ondes en puissance explore l'univers des ondes en célébrant, au fil du parcours, la place singulière du vivant. Conçu et réalisé par le cinéaste Philippe Baylaucq, sur une musique originale de Robert Marcel Lepage, ce conte allégorique, tout en image et en musique, perpétue la grande tradition visionnaire et l'esprit de l'ONF. Dans Kyma, musiciens et acrobates donnent corps aux mondes invisibles des ondes dans une expérience immersive à la fois insolite et métaphorique. On ressort de ce voyage, étonné, touché et imprégné par l'énergie qui se dégage de ce court métrage mettant en vedette la relation fondamentale entre l'espèce humaine et la nature invisible.

Ces grands Voyageurs de l'ombre

Dans les profondeurs obscures de l'espace, des millions de petits objets échappent à notre regard. Mais aujourd'hui, grâce au spectacle Voyageurs de l'ombre, produit par la firme américaine Evans & Sutherland et adapté par l'équipe d'Espace pour la vie/ Planétarium Rio Tinto Alcan (réalisation, musique, mise en scène), le public aura la chance de suivre les traces de trois missions d'exploration qui les ont mis en lumière. Depuis 2015, grâce aux sondes Dawn, Rosetta et New Horizon, il a été possible d'aller à la rencontre de Cérès et Vesta, surprenant monde de la ceinture d'astéroïdes; des glaces ancestrales de la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko et de Pluton aux confins méconnus du système solaire. Ce fascinant voyage du côté sombre de notre Univers dévoile les origines mouvementées de notre monde, les impacts violents qui ont été sources de destruction depuis et dont les débris peuvent encore atteindre notre planète. Mais, que ce soit en raison de la menace qui s'y cache ou pour l'émerveillement qu'il suscite, l'espace nous appelle -- par-delà la lumière -- à voyager dans l'ombre.

Vive la vie!

En cette année du 375e anniversaire de la Ville de Montréal, Espace pour la vie célèbre le vivant et ses multiples bienfaits. Il ouvre le dialogue avec cette nature qui nous fait du bien, qui nous nourrit et nous inspire en proposant une programmation captivante, rassembleuse et festive. (#Vivelavie)

À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

Photos, vidéos, fiches techniques et communiqués : http://bit.ly/planetarium2017

SOURCE Espace pour la vie

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 11:00 et diffusé par :