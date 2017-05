UPS, partenaire officiel d'Expo Dubaï 2020 pour les services de logistique







MISSISSAUGA, le 9 mai 2017 /CNW/ - Le comité organisateur d'Expo Dubaï 2020 a choisi UPS (NYSE : UPS), leader mondial dans la prestation de services de logistique, pour gérer les activités de logistique à l'occasion de l'Exposition universelle. Celle-ci devrait attirer des millions de visiteurs entre le 20 octobre 2020, jour d'ouverture, et le 10 avril 2021.

Alors que plus de 180 pays comptent participer à l'événement et que des centaines de milliers de visiteurs sont attendus pendant les journées de pointe, l'exposition constituera l'un des projets de gestion logistique les plus complexes pour UPS.

En sa capacité de partenaire officiel de services de logistique, UPS fournira plus de 29 000 pieds carrés d'espace d'entreposage, soit l'équivalent de quatre terrains de soccer, et une équipe de 1 000 employés durant l'exposition. L'équipe s'appuiera sur le savoir-faire qu'UPS a démontré en tant que commanditaire logistique lors des Jeux olympiques de Londres en 2012 et ceux de Pékin en 2008.

L'entente de partenariat a été signée par son Altesse, Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président du comité organisateur d'Expo Dubaï 2020, et Jean?François Condamine, président de la région d'UPS regroupant le sous-continent indien, le Moyen-Orient et l'Afrique (région ISMEA).

Le thème de l'Exposition universelle de 2020, « Connecter les esprits, créer l'avenir », fournit une plateforme favorisant la créativité, l'innovation et la collaboration planétaires. « La mobilité est un des principaux sous-thèmes d'Expo Dubaï 2020 », a déclaré Son Excellence Reem Ibraheem Al Hashemy, ministre d'État à la Coopération internationale des Émirats arabes unis et directrice générale du bureau de coordination de l'Expo Dubaï 2020. « Elle représente à nos yeux le lien entre les gens, les biens et les idées en facilitant l'accès aux marchés, aux connaissances et à l'innovation. UPS jouera un rôle primordial aussi bien pendant Expo Dubaï 2020 que longtemps après 2021. »

Présente dans la région depuis 1989, UPS contribuera à faire de Dubaï une plaque tournante du transport pour le commerce international en reliant le Moyen-Orient à la Chine, aux États-Unis et aux pays d'Afrique et d'Europe et ainsi faciliter les échanges commerciaux entre ces nations.

« Nous envisageons accroître notre présence dans la région en misant sur nos capacités, notre technologie et notre personnel qualifié pour servir les clients qui acheminent des envois à destination et en provenance de Dubaï, et ce, bien après la clôture de l'exposition », a précisé David Abney, président et chef de la direction d'UPS. « Pour mener à bien un projet d'une telle envergure, il faut pouvoir compter sur un réseau de nouvelle génération intelligent, efficace et intégré. Nous partageons une vision de ce que sera la logistique de demain. »

Les Émirats arabes unis comptent l'un des aéroports les plus occupés du monde, l'aéroport international de Dubaï, et le port de Jebel Ali, le plus important port à conteneurs à l'extérieur de l'Extrême-Orient.

D'autres sociétés ont conclu une entente de partenariat avec Expo Dubaï 2020, notamment la compagnie aérienne Emirates, Accenture, Etisalat, DP World et SAP. Dubaï est la première ville du Moyen-Orient à accueillir une exposition universelle.

À propos d'UPS

Chef de file mondial en matière de logistique, UPS (NYSE : UPS) offre une vaste gamme de solutions pour le transport de colis et de fret, la facilitation des échanges internationaux et la mise en place d'une technologie de pointe pour une gestion efficace des affaires. UPS, dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie, dessert plus de 220 pays et territoires. L'adresse de son site Web est ups.com et son blogue est accessible au longitudes.ups.com. Pour obtenir toutes les nouvelles de dernière heure au sujet d'UPS, visitez pressroom.ups.com/RSS (en anglais) et suivez @UPS_Canada.

Présence d'UPS dans la région ISMEA (sous-continent indien, Moyen-Orient et Afrique)

UPS exerce ses activités dans la région depuis 1989 et y a établi son siège social à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU). Sur le plan de la géographie, la région ISMEA constitue la plus grande région UPS puisque la société y offre ses services dans plus de 70 pays. Marché en forte croissance, les EAU sont également la pierre angulaire du commerce dans la région. UPS y effectue 27 vols hebdomadaires - 16 d'entre eux relient l'Union européenne à l'Asie en passant par l'aéroport de Dubaï. Présente aux EAU depuis 1995, UPS offre une vaste gamme de services de livraison UPS Express, ainsi que des services d'acheminement de fret et des solutions logistiques, pour répondre aux besoins des clients en matière d'expédition.

À propos d'Expo Dubaï 2020

Expo Dubaï 2020 est guidée par la conviction que l'innovation et le progrès résultent des nouveaux moyens employés pour réunir les personnes et les idées. Elle vise à rassembler des centaines de pays et des millions de personnes afin de célébrer l'ingéniosité : « Connecter les esprits, créer l'avenir ».

Des millions de visiteurs sont attendus à l'Exposition universelle qui se tiendra du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, et 70 % d'entre eux devraient provenir de l'extérieur des EAU. Il s'agit là de la plus grande proportion de visiteurs internationaux de l'histoire de l'Exposition universelle.

Plus de 200 États, sociétés multilatérales, entreprises et établissements d'enseignement se donneront rendez-vous à l'Expo Dubaï 2020. Un programme de recrutement de 30 000 bénévoles a également été mis sur pied.

Le site de l'Exposition est situé au sud de Dubaï, près de l'aéroport international Al Maktoum.

