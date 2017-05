Invitation aux médias - Point de presse des ministres Barrette et Charlebois







QUÉBEC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à un point de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, et de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois. Ils feront le point sur l'évacuation du pavillon Albert-Prévost ainsi que sur les services psychosociaux qui sont déployés sur le territoire en raison des inondations.

Ils seront accompagnés du président-directeur général du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, M. Pierre Gfeller.

DATE : 9 mai 2017



HEURE : 13 h 30



ENDROIT : Pavillon Albert-Prévost

Hôpital du Sacré-Coeur

6555, boul. Gouin Ouest

Montréal (Québec) H4K 1B4

