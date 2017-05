Le Costa Rica embrasse la « Pura Vida »







SAN JOSÉ, Costa Rica, 9 mai 2017 /CNW/ - Eleanor Roosevelt a dit que le but de la vie est « to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experiences »; opter pour la « Pura Vida » au Costa Rica est la façon de parvenir à cette fin.

« Pura Vida » est une expression typiquement costaricienne qui se traduit par « vie pure », mais dont le sens est en réalité beaucoup plus riche. C'est un mode de vie qui vous permet de vivre pleinement tout en nourrissant l'âme, le corps et l'esprit. Vous entendrez la phrase « Pura Vida » à travers tout le Costa Rica -- elle sert à saluer les gens ou à manifester sa joie, et elle décrit avec justesse la tranquillité, l'émerveillement et les découvertes qui attendent les visiteurs. Le Costa Rica est un sanctuaire idyllique pour les sorties énergisantes où les aventuriers peuvent tirer parti des plus récentes pratiques de relaxation et de soins personnels, participer à des activités enlevantes dans un milieu naturel des plus riches, et savourer une gastronomie santé et nutritive. Selon l'étude 2016 Vacation Deprivation Study d'Expedia, les Américains gaspillent plus de 500 millions de jours de vacances inutilisés chaque année. Des quelques personnes qui s'offrent des vacances, bon nombre d'entre elles admettent vérifier leurs courriels de manière obsessive, répondre à des demandes et travailler entre une séance de paravoile et une autre de dégustation gastronomique. Pour les gens surmenés et sous-reposés, La « Pura Vida » peut être le catalyseur qui permet de trouver l'équilibre à long terme.

Recentrer ses pensées; facile à faire au Costa Rica. Les voyageurs à la recherche de quiétude et de tranquillité seront ravis de se faire dorloter par la beauté naturelle du pays, de ses réserves naturelles et de ses spas. Ils pourront trouver le bien-être holistique par des évasions yoga dans des studios rustiques à aire ouverte entourés par des jardins communautaires biologiques. Les séances de méditation guidées au son des cascades aident les participants à faire le vide spirituel. Ceux et celles souhaitant s'offrir un massage relaxant trouveront la jovialité propre aux Costariciens, les « Ticos », dans l'un des nombreux complexes hôteliers de luxe et les hôtels-boutiques du pays. C'est pourquoi le Costa Rica est l'endroit parfait pour tourner le dos aux échéances stressantes et aux obligations professionnelles, et pour découvrir les joies et les bienfaits de la « Pura Vida ».

Le Costa Rica donne envie de bouger. Ceux et celles qui cherchent à revigorer leur organisme trouveront au Costa Rica des paysages et des reliefs naturels et diversifiés qui sont propices aux aventures mouvementées prenant place d'un océan à l'autre. Offrant aux visiteurs une panoplie de destinations avec de multiples degrés de difficulté, ces derniers peuvent personnaliser leurs activités en fonction des intérêts de leur groupe. Les volcans, les forêts pluviales, les espaces forestiers en altitude, les plages et les rivières sont parfaits pour les descentes de rapides en rafting, la pêche, le surf et la plongée sous-marine. Entourées d'une végétation forestière dense, les plages permettent aux visiteurs d'apprécier la faune exotique comme nulle part ailleurs. Les aventuriers qui veulent substituer l'adrénaline au stress seront ravis par la myriade d'expériences qu'ils peuvent vivre : faire une balade dans un tramway aérien et marcher sur des ponts suspendus, faire du vélo à proximité de sites archéologiques et se déplacer en tyrolienne à des vitesses pouvant atteindre 55 mph sur l'un des circuits les plus élevés de l'hémisphère. Reconnu comme le paradis des voyageurs, le Costa Rica est le terrain de jeu par excellence pour les millions d'amateurs de sensations fortes qui visite le pays annuellement.

La cuisine costaricienne alimente l'esprit. Fervents adeptes du mouvement « de la ferme à la table », les Costariciens sont passés maîtres dans la création de plats délicieux faits d'ingrédients frais produits localement par des méthodes agricoles viables. Le Plan national pour la gastronomie saine et durable, le plus important effort du Costa Rica pour promouvoir sa compétitivité à titre de destination culinaire, stimule la réémergence de plats traditionnels savoureux et très nutritifs, dont le « gallo pinto ». Néanmoins, la scène culinaire du Costa Rica offre bien plus que ce plat traditionnel à base de riz et de haricots. L'abondance de fruits tropicaux, de viande fraîche, de fruits de mer et de poissons provenant des pâturages environnants et des deux côtes du pays offre une savoureuse variété de possibilités culinaires qui sauront alimenter votre esprit. Des repas abordables et peu chers ainsi que des expériences gastronomiques plus raffinées abondent dans l'ensemble du pays. Les visiteurs sont charmés par une nouvelle génération de chefs qui apportent une touche de modernité aux plats typiques.

Bien qu'il y ait plusieurs façons d'apprécier la « Pura Vida », il n'y a qu'un seul point de départ : le Costa Rica.

