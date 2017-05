Logistec annonce ses résultats du premier trimestre de 2017







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Logistec Corporation (TSX: LGT.A LGT.B), un fournisseur de services maritimes et environnementaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats du premier trimestre clos le 25 mars 2017.

Au cours du premier trimestre de 2017, les produits consolidés se sont élevés à 60,1 millions $, une baisse de 4,8 millions $, ou 7,4 %, par rapport à la même période de 2016. Les produits du secteur des services maritimes ont diminué de 4,1 millions $, ou 9,1 %, pour s'établir à 41,3 millions $ au premier trimestre de 2017, tandis que les produits du secteur des services environnementaux ont atteint 18,8 millions $, une baisse de 0,7 million $, ou 3,4 %, par rapport au premier trimestre de 2016.

La baisse des produits du secteur des services maritimes provient principalement de la perte de la concession de terminal à conteneurs de Saint John (NB) et, à un degré moindre, de la diminution des volumes de marchandises diverses. Du côté du secteur des services environnementaux, la légère baisse des produits s'explique par la diminution des activités liées à Aqua-Pipe, en partie contrebalancée par une augmentation des produits tirés de la restauration des sites. Le premier trimestre de 2017 s'est soldé par une perte consolidée attribuable aux propriétaires de la Société de 1,5 million $ comparativement à une perte de 0,1 million $ au premier trimestre de 2016. La perte attribuable aux propriétaires de la Société s'est traduite par une perte de base et diluée totale par action de 0,12 $, dont 0,12 $ était attribuable aux actions ordinaires de catégorie A et 0,13 $ était attribuable aux actions subalternes à droit de vote de catégorie B.

Perspectives

« Bien que les résultats du premier trimestre nous déçoivent, nous sommes convaincus que cette année sera meilleure. Dans le cadre de nos activités de manutention de marchandises, nous avons travaillé assidûment pour combler le manque à gagner attribuable à la perte de notre concession de Saint John (NB), et nous sommes heureux d'avoir conclu des ententes relativement à deux nouveaux projets au cours du trimestre. Ces projets, ainsi que les perspectives encourageantes des activités liées au vrac et aux conteneurs, devraient nous aider à renouer avec la croissance dans les activités de manutention de marchandises. Le début a été difficile pour Sanexen, au cours d'une saison où les activités sont réduites, alors que nous nous préparons pour une bonne année. De plus, la situation a été difficile pour un contrat qui s'avère complexe en Europe. Nous disposons d'un important carnet de commandes, tant pour les activités de réhabilitation liées à Aqua-Pipe que pour les travaux de restauration de sites, et nous sommes optimistes quant à notre performance financière en 2017, » a commenté Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de Logistec Corporation.

À propos de Logistec

Établie à Montréal (QC), Logistec Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. Elle manutentionne notamment des marchandises en vrac, des marchandises diverses et des conteneurs dans quelque 30 ports et 40 terminaux dans l'est de l'Amérique du Nord. Elle offre également des services de transport maritime côtier principalement vers l'Arctique, des services de transport ferroviaire sur courte distance ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. De plus, la Société oeuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, la gestion des matières réglementées, la restauration de sites, l'analyse de risques et la fabrication de boyaux tissés.

La Société a généré des profits et a versé des dividendes régulièrement depuis qu'elle est devenue une société ouverte, lesquels ont d'ailleurs continuellement progressé au fil des ans. Société ouverte depuis 1969, les actions de Logistec sont transigées à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à www.logistec.com.

Déclarations prospectives

En vue d'informer les actionnaires et les investisseurs potentiels sur les perspectives de la Société, les rubriques du présent document peuvent contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières, au sujet des activités de la Société, ses performances, sa condition financière et en particulier l'espérance de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses affaires. Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent document, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l'égard d'événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que le rendement de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont examinés sous la rubrique « Risques d'affaires » du rapport annuel de la Société et incluent, sans s'y restreindre, les performances des économies locales et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les conditions climatiques, les relations avec la main-d'oeuvre, le niveau des prix et les activités de marketing des compétiteurs. Les lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige.

De l'information additionnelle concernant notre Société se trouve sur le site Internet de SEDAR à l'adresse : www.sedar.com et sur le site Internet de Logistec à l'adresse : www.logistec.com.

(en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants par action et le nombre d'actions) (non audités et non examiné par l'auditeur indépendant) Logistec Corporation



États consolidés intermédiaires résumés des résultats







Pour les trimestres clos les

25 mars

2017 26 mars

2016

$ $





Produits 60 071 64 859





Charge au titre des avantages du personnel (31 806) (32 001) Matériel et fournitures (17 274) (18 377) Charge locative (6 933) (6 819) Autres charges (3 636) (4 185) Dotation aux amortissements (4 026) (3 036) Quote-part du résultat tiré des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 407 190 Autres profits et pertes 1 730 (1 058) Résultat d'exploitation (1 467) (427)





Charges financières (395) (305) Produits financiers 83 62 Résultat avant impôt (1 779) (670)





Impôt sur le résultat 220 169 Résultat de la période (1 559) (501)





Résultat attribuable aux :









Propriétaires de la Société (1 530) (138)





Participations ne donnant pas le contrôle (29) (363) Résultat de la période (1 559) (501)











Résultat de base par action ordinaire de catégorie A (1) (0,12) (0,01) Résultat de base par action subalterne à droit de vote de catégorie B (2) (0,13) (0,01)





Résultat dilué par action de catégorie A (0,12) (0,01) Résultat dilué par action de catégorie B (0,13) (0,01)





Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation, de base et dilué 7 412 255 7 430 322 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, de base 4 739 603 4 834 200 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, dilué 5 491 515 4 859 334





(1) Action ordinaire de catégorie A (« action de catégorie A »)

(2) Action subalterne à droit de vote de catégorie B (« action de catégorie B »)





(en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants par action et le nombre d'actions) (non audités et non examiné par l'auditeur indépendant)



Logistec Corporation



États consolidés intermédiaires résumés du résultat global











Pour les trimestres clos les





25 mars

2017 26 mars

2016





$ $









Résultat de la période (1 559) (501)









Autres éléments du résultat global





Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats







Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger (164) (1 635)



Transfert des pertes sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie aux états consolidés des résultats - 14



Impôt sur le résultat lié aux dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie - (4)

Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats (164) (1 625)











Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats







Rendement de l'actif des régimes de retraite, excluant les montants inclus dans le résultat

de la période 373 (215)



Impôt sur le résultat sur les pertes sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et sur le rendement de l'actif des régimes de retraite, excluant les montants inclus dans le résultat de la période (100) 58

Total des éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats 273 (157)











Quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat







Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats - (92)

Total de la quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat - (92)









Autres éléments du résultat global de la période, après impôt sur le résultat 109 (1 874)









Résultat global total de la période (1 450) (2 375)









Résultat global total attribuable aux :













Propriétaires de la Société (1 421) (2 012) Participations ne donnant pas le contrôle (29) (363) Résultat global total de la période (1 450) (2 375)





(en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants par action et le nombre d'actions) (non audités et non examiné par l'auditeur indépendant) Logistec Corporation

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière









Au

25 mars

2017 Au

31 décembre

2016



$ $







Actif



Actif courant





Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 327 15 971

Tranche à court terme d'un placement dans un contrat de service - 865

Créances clients et autres débiteurs 54 224 86 373

Travaux en cours 7 349 4 395

Actifs d'impôt exigible 4 735 3 767

Autres actifs financiers 1 059 1 014

Actifs disponibles à la vente - 330

Charges payées d'avance 5 608 5 654

Stocks 7 960 7 506



94 262 125 875







Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 31 049 31 141 Immobilisations corporelles 149 126 138 591 Goodwill 26 156 24 899 Autres immobilisations incorporelles 17 822 18 233 Autres actifs non courants 1 616 1 534 Actifs financiers non courants 5 128 7 166 Actifs au titre des avantages postérieurs à l'emploi 745 706 Actifs d'impôt différé 7 871 7 715 Total de l'actif 333 775 355 860







Passif



Passif courant





Emprunts bancaires à court terme 98 -

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 35 288 43 081

Produits différés 2 783 2 928

Passifs d'impôt exigible 228 149

Dividendes à payer 947 947

Tranche courante de la dette à long terme 2 242 1 681

Provisions 787 1 344



42 373 50 130







Dette à long terme 44 781 58 644 Provisions 768 800 Passifs d'impôt différé 13 369 13 382 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 12 946 13 076 Produits différés 4 033 4 133 Passifs financiers non courants 15 064 12 514 Total du passif 133 334 152 679







Capitaux propres



Capital social 15 805 15 618 Capital social devant être émis 24 689 24 898 Résultats non distribués 149 090 151 616 Cumul des autres éléments du résultat global 9 087 9 251 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 198 671 201 383





Participations ne donnant pas le contrôle 1 770 1 798 Total des capitaux propres 200 441 203 181





Total du passif et des capitaux propres 333 775 355 860

(en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants par action et le nombre d'actions) (non audités et non examiné par l'auditeur indépendant) Logistec Corporation

États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux propres





Attribuable aux propriétaires de la Société







Cumul des autres éléments du résultat

global









Capital

social Capital

social

devant être

émis Couvertures de flux de

trésorerie Conversion

des

devises Résultats

non

distribués Total Participations

ne donnant

pas le

contrôle Total

des

capitaux

propres

$ $ $ $ $ $ $ $

















Solde au 1er janvier 2017 15 618 24 898 (4) 9 255 151 616 201 383 1 798 203 181

















Résultat de la période ? - ? ? (1 530) (1 530) (29) (1 559)

















Autres éléments du résultat global

















Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger ? ? ? (164) ? (164) ? (164)

Pertes sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, excluant les montants inclus dans le résultat de la période, après impôt sur le résultat ? ? ? ? 273 273 ? 273 Résultat global total de la période ? ? ? (164) (1 257) (1 421) (29) (1 450)

















Rachat des actions de catégorie A ? - ? ? (21) (21) ? (21) Émission et rachat des actions de catégorie B 187 (209) ? ? (301) (323) ? (323) Participation ne donnant pas le contrôle découlant de l'acquisition d'une entreprise ? ? ? ? ? ? 2 545 2 545 Dividendes sur actions de catégorie A ? ? ? ? (556) (556) ? (556) Dividendes sur actions de catégorie B ? ? ? ? (391) (391) ? (391) Solde au 25 mars 2017 15 805 24 689 (4) 9 091 149 090 198 671 4 314 202 985

















Solde au 1er janvier 2016 14 985 ? (139) 10 413 164 154 189 413 20 232 209 645

















Résultat de la période ? ? ? ? (138) (138) (363) (501)

















Autres éléments du résultat global

















Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger ? ? ? (1 635) ? (1 635) ? (1 635)

Pertes sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, excluant les montants inclus dans le résultat de la période, après impôt sur le résultat ? ? ? ? (157) (157) ? (157)

Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat ? ? 10 ? ? 10 ? 10

Quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat ? ? (92) ? - (92) ? (92) Résultat global total de la période ? ? (82) (1 635) (295) (2 012) (363) (2 375)

















Rachat des actions de catégorie A (7) ? ? ? (420) (427) ? (427) Rachat des actions de catégorie B (406) ? ? ? (7 017) (7 423) ? (7 423) Rachat de participations ne donnant pas le contrôle ? 24 898 ? ? (18 148) 6 750 (18 061) (11 311) Dividendes sur actions de catégorie A ? ? ? ? (557) (557) ? (557) Dividendes sur actions de catégorie B ? ? ? ? (393) (393) ? (393) Solde au 26 mars 2016 14 572 24 898 (221) 8 778 137 324 185 351 1 808 187 159





























(en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants par action et le nombre d'actions)

(non audités et non examiné par l'auditeur indépendant)



Logistec Corporation



Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie







Pour les trimestres clos les

25 mars

2017 26 mars

2016

$ $





Activités d'exploitation





Résultat de la période (1 559) (501)

Éléments sans effet sur la trésorerie et équivalents de trésorerie 2 546 4 575

Trésorerie liée aux activités d'exploitation 987 4 074

Dividendes reçus des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 500 -

Cotisations en vertu des régimes de retraite à prestations définies (201) (306)

Règlement des provisions (138) (5)

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 23 294 (3 201)

Impôt sur le résultat payé (917) (3 266)

23 525 (2 704)





Activités de financement





Variation nette des emprunts bancaires à court terme 98 18

Émission de la dette à long terme 10 328 12 358

Remboursement de la dette à long terme (23 747) (2 397)

Intérêts payés (399) (313)

Rachat des actions de catégorie A (21) (427)

Rachat des actions de catégorie B (322) (7 423)

Dividendes versés sur les actions de catégorie A (555) (557)

Dividendes versés sur les actions de catégorie B (392) (410)

(15 010) 849





Activités d'investissement





Remboursement par un client d'un placement dans un contrat de service 865 70

Intérêts perçus 92 59

Rachat d'une participation ne donnant pas le contrôle (666) (2 392)

Acquisition d'une entreprise (5 805) (4 560)

Trésorerie acquise lors de l'acquisition d'une entreprise - 197

Acquisition d'immobilisations corporelles (7 571) (4 688)

Produit de la sortie d'immobilisations corporelles 2 094 80

Acquisition d'autres actifs financiers non courants (179) -

Remboursement d'autres actifs financiers non courants 47 -

Acquisition d'immobilisations incorporelles - (25)

Acquisition d'autres actifs non courants - (29)

Remboursement d'autres actifs non courants 23 -

(11 100) (11 288)





Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie (2 585) (13 143) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 15 971 23 811 Effets des variations des cours de change sur le solde de la trésorerie détenue en monnaie étrangère des établissements à l'étranger (59) 396 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 13 327 11 064





Renseignements supplémentaires









Acquisition d'immobilisations corporelles incluse dans les dettes fournisseurs et autres créditeurs 329 1 406

