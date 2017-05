Un repas d'exception avec le chef triplement étoilé Régis Marcon permet à la Fondation de l'ITHQ de recueillir 265?000 $







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le dîner annuel Les Grands Chefs Relais & Châteaux, au profit de la Fondation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), s'est tenu au Ritz-Carlton Montréal le 4 mai dernier. Cette majestueuse soirée, une véritable ode au printemps, a célébré le talent culinaire et la poésie saisonnière de Régis Marcon, le chef de la montagne, récipiendaire du Bocuse d'or (1995), Chef de l'année Gault et Millau (2000) et triplement étoilé au Guide Michelin. Conjuguant à la fois art, cuisine et nature, le chef Marcon est propriétaire du Restaurant Régis & Jacques Marcon, situé à Saint-Bonnet-le-Froid en Auvergne (France).

Événement phare de la vie gastronomique montréalaise, cette 9e édition du dîner Les Grands Chefs Relais & Châteaux, placée sous la présidence d'honneur de M. Alain Brunet, président et chef de la direction de la Société des alcools du Québec (SAQ), a permis de recueillir des bénéfices nets de 265?000 $. Au cours de son allocution, M. Brunet a tenu à préciser que «?cet événement prestigieux, dont le sceau de qualité se traduit par une cuisine d'exception accompagnée de grands crus provenant des celliers Signature, célèbre les missions d'excellence de la Fondation de l'ITHQ et de la SAQ?».

Pour l'occasion, le chef Marcon et son équipe française ont été secondés avec virtuosité par le chef exécutif du Ritz Carlton Montréal, Johnny Porte, et sa brigade, afin de réaliser ce voyage gastronomique au printemps auquel ont pris part quelque 225 convives venus savourer une cuisine authentique, inspirée d'un grand respect de la nature et des saisons.

Le président du comité organisateur de la soirée, M. Jean-François Lacroix, de Patrimoine Hollis, s'est réjoui de l'appui généreux de la communauté d'affaires montréalaise à l'égard de la relève en hôtellerie, en tourisme et en restauration. M. Lacroix a d'ailleurs tenu à souligner que «?le programme exclusif de bourses Grands Chefs Relais & Châteaux est entièrement financé par les revenus de cette soirée?».

Rappelons que les bourses Grands Chefs Relais & Châteaux permettent à de jeunes professionnels prometteurs et diplômés de l'ITHQ, d'enrichir leur parcours grâce à une année de perfectionnement supérieur dans des établissements haut de gamme à l'international, notamment auprès de membres Relais & Châteaux.

LES BOURSIERS

Charlotte Harel-Richard, diplômée des programmes Formation internationale en service et sommellerie de restaurant (2015) et Analyse sensorielle des vins du monde (2016), Jean-Philippe Matheussen, diplômé des programmes Formation supérieure en cuisine (2010) et Cuisine professionnelle (2008), et Antoine Martindale, diplômé des programmes Formation supérieure en cuisine (2014) et Cuisine professionnelle (2013).

«?Un programme de perfectionnement professionnel d'une durée d'un an dans de grands établissements Relais & Châteaux à travers le monde, attend ces trois talentueux diplômés de l'ITHQ, a tenu à préciser Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l'ITHQ. Le partenariat qui lie l'ITHQ et l'Association Relais & Châteaux démontre une fois de plus l'engagement conjoint des deux organismes dans la formation d'une relève de haut calibre et de niveau international?». Mme Fernandez a également profité de l'occasion pour saluer chaleureusement la présence de MM. Philippe Gombert et Jean-François Ferret, respectivement président international et directeur général de Relais & Châteaux, qui étaient présents à l'événement.

À propos de la Fondation de l'ITHQ et de Relais & Châteaux

La Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif créé en 2003 dont la mission consiste à organiser une variété d'activités de collecte de fonds qui serviront à soutenir financièrement ou au moyen de biens et de services le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence.

Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de près de 550 hôtels et tables d'exception établis sur les 5 continents. Ces établissements indépendants sont tenus par des passionnés du métier, très attachés à l'authenticité des relations avec leurs clients. Les bourses Grands Chefs Relais & Châteaux visent à soutenir la formation d'une relève qualifiée de niveau international, à la hauteur des standards de cette prestigieuse association.

