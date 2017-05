Le Musée des beaux-arts du Canada reçoit un don majeur évalué à plus de 12 m $ - Une salle d'art contemporain est nommée en l'honneur du donateur







OTTAWA, le 9 mai 2017 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada a reçu un don de 197 tableaux, sculptures et oeuvres en techniques mixtes réalisés par certains des artistes canadiens et internationaux les plus connus et établis encore à l'oeuvre aujourd'hui. Ce don d'oeuvres d'art contemporaines fait à la nation à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération du Canada par l'homme d'affaires et collectionneur d'art Bob Rennie, constitue l'un des plus importants jamais offerts au Musée.

Certaines des grandes oeuvres emblématiques ont été créées par des artistes internationaux tels que la Colombienne Doris Salcedo ainsi que par d'importants artistes de Vancouver, dont Brian Jungen, Damian Moppett, Rodney Graham, Ian Wallace ainsi que Geoffrey Farmer, qui a été choisi pour représenter le Canada à la 57e exposition internationale d'art, La Biennale di Venezia, qui ouvre ses portes au public le samedi 13 mai 2017. Ce don substantiel vient enrichir et compléter la collection d'oeuvres de ces artistes que possède déjà le Musée.

« Grâce à ce don extrêmement généreux, le Musée des beaux-arts du Canada devient la collection de référence pour certains des artistes les plus remarquables de notre pays », a souligné le directeur général du Musée des beaux-arts du Canada, Marc Mayer. « Cette acquisition accroît les possibilités d'expositions et de prêts du Musée, dont le mandat est de préserver et de faire connaître les réalisations artistiques les plus exceptionnelles de notre pays. »

En reconnaissance de ce don généreux de Bob Rennie, le Musée des beaux-arts du Canada nommera une salle d'exposition d'art contemporain du niveau supérieur (B204), la Galerie RENNIE.

« Depuis quelques années, nous souhaitions faire don de notre collection au Canada, à la nation. À l'occasion des célébrations du 150e anniversaire du Canada qui se déroulent partout au pays, nous avons décidé que le moment était bien choisi pour mettre en valeur et soutenir ces artistes dont les réalisations sont d'une si grande richesse et diversité », a indiqué Bob Rennie. « L'une des missions que s'est donnée la Rennie Collection est de suivre la carrière des artistes, de bâtir une collection en profondeur de leurs oeuvres. Par exemple, il était important pour nous que les oeuvres d'Ian Wallace qui font partie de notre collection soient conservées ensemble. Aussi, la sélection de Geoffrey Farmer pour représenter le Canada à La Biennale di Venezia cette année nous donne l'occasion de lui rendre hommage et de saluer aussi le travail de ses pairs, Damian Moppett, Brian Jungen et Rodney Graham - tous de grands Canadiens - et d'une de leurs contemporains, l'artiste colombienne Doris Salcedo. »

Bob Rennie, promoteur immobilier et directeur de la Rennie Foundation, joue un rôle actif au sein de la communauté artistique de Vancouver et des milieux de l'art internationaux. Ancien président du comité nord-américain des acquisitions du Tate Modern, il siège au Tate International Council et au conseil d'administration de l'Art Institute of Chicago. Il est aussi membre du conseil consultatif du doyen de la Faculté des arts de l'Université de la Colombie-Britannique. En 2008, Bob a reçu un doctorat honoris causa de l'Université Emily Carr et en 2014, on lui décernait l'Order of British Columbia pour son brillant leadership et son engagement exceptionnel à soutenir et à promouvoir les arts et la culture en Colombie-Britannique.

« M. Rennie est reconnu comme un grand connaisseur d'art », a déclaré le président du conseil d'administration de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, Thomas d'Aquino. « Sa collection a acquis une très grande notoriété en raison de son étendue et de sa profondeur, il est donc enthousiasmant de voir notre collection nationale s'enrichir d'un nombre d'oeuvres si important. »

La Rennie Collection, l'une des plus vastes collections d'art contemporain au Canada, a évolué au fil des ans pour se concentrer sur des oeuvres qui abordent les problèmes d'identité, de commentaires sociaux et d'injustices et les défis de l'appropriation, de la peinture, de la photographie et du film. En 2012, Bob Rennie a fait don de l'oeuvre Le court de Brian Jungen au Musée des beaux-arts du Canada. Le Magazine MBAC a consacré un article à cette oeuvre et au collectionneur : http://www.magazinembac.ca/vidos/installation-du-court-de-brian-jungen.

Le Musée prépare une série d'expositions qui présenteront certaines des oeuvres de ce don à un plus large public, dont Comprendre nos chefs-d'oeuvre - L'art en héritage : Ron Moppett et Damian Moppett sur les artistes Moppett père et fils, qui prendra l'affiche le 12 mai 2017, et la Biennale canadienne 2017, qui ouvrira ses portes le 20 octobre 2017.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d'oeuvres d'art ancien et actuel canadien au monde. En outre, il réunit la plus prestigieuse collection d'art européen du XIVe au XXIe siècles au Canada, d'importantes oeuvres d'art indigène, américain et asiatique ainsi qu'une collection mondialement réputée d'estampes, de dessins et de photographies. En 2015, le Musée des beaux-arts du Canada a établi l'Institut canadien de la photographie, un centre mondial de recherche multidisciplinaire consacré à l'étude de l'histoire, l'évolution et l'avenir de la photographie. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé sur la scène culturelle canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions consiste à accroître l'accès à l'excellence en matière d'oeuvres d'art pour tous les Canadiens. Pour de plus amples renseignements, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter sur @MBACanada

À propos de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

La Fondation soutient le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de son mandat en lui fournissant l'appui financier additionnel dont il a besoin pour remplir son rôle de chef de file auprès de la communauté des arts visuels, au pays et à l'international. Ensemble, la philanthropie privée et le soutien du public permettent au MBAC de maîtriser les savoirs et de préserver la richesse des arts visuels au Canada. La Fondation accepte les dons immédiats et différés pour les projets spéciaux et les fonds de dotation. Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de don et les avantages, veuillez consulter fondationmbac.ca et suivez-nous sur Twitter sur @NGC_Foundation

