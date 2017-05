Invitation aux médias - CÉRÉMONIE ANNULÉE - Trois personnalités québécoises reçoivent la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale







QUÉBEC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une cérémonie au cours de laquelle la vice-présidente, Mme Maryse Gaudreault, remettra la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale à trois figures marquantes de la société québécoise. Il s'agit, par ordre alphabétique, des personnalités suivantes :

Monsieur Alexandre Bilodeau

Monsieur Jean-Marie De Koninck

Monsieur Bernard Descôteaux

Date : Mardi 9 mai 2017 - CÉRÉMONIE ANNULÉE

Heure : 15 h 30

Lieu : Restaurant Le Parlementaire

Une courte biographie de chacun des récipiendaires est présentée ci-après. Rappelons que la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale est décernée à des personnalités de différents horizons qui, par leur carrière, leurs travaux ou leur engagement, méritent la reconnaissance de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale et de la société québécoise.

Les récipiendaires

Monsieur Alexandre Bilodeau

Alexandre Bilodeau avait déjà imprimé son empreinte dans le monde du ski avant de remporter les grands honneurs aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Au-delà de ses remarquables prouesses techniques récompensées par sa médaille d'or lors de ces jeux, ce sont sa détermination et son courage, qui lui viennent de son frère atteint de paralysie cérébrale, qui ont marqué les esprits des Québécois et du Canada tout entier. C'est lors de la saison 2013-2014 qu'il a décidé d'accrocher ses skis après ses derniers jeux olympiques à Sotchi, où il a défendu avec brio son titre olympique. Aujourd'hui, Alexandre Bilodeau soutient plusieurs causes en plus de faire des conférences sur la motivation et les valeurs qui lui ont permis de se hisser au sommet.

Monsieur Jean-Marie De Koninck

Professeur au département de mathématiques et de statistique de l'Université Laval pendant plus de 40 ans, c'est son titre de président-fondateur de l'Opération Nez rouge qui l'a fait connaître auprès du grand public dans les années 80. Actif dans les médias durant les dix années où il a agi comme président de la Table québécoise de la sécurité routière et comme commentateur passionné des événements de natation, il siège maintenant au conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec. À la tête de nombreux projets, dont Sciences et mathématiques en action (SMAC), il est également l'auteur de plusieurs livres et de plus d'une centaine d'articles publiés dans des journaux scientifiques. Vulgarisateur hors pair, il est depuis invité à participer à de nombreuses tribunes avec toujours la même passion : rendre la science toujours plus accessible. En 1999, M. De Koninck a été fait chevalier de l'Ordre national du Québec.

Monsieur Bernard Descôteaux

À la barre du journal Le Devoir comme directeur pendant 17 ans, mais aussi, pendant plus de quatre décennies, comme reporter, chroniqueur, correspondant parlementaire à Québec et à Ottawa et rédacteur en chef, Bernard Descôteaux a su faire prendre un virage numérique à ce journal indépendant et unique dans l'univers médiatique québécois tout en poursuivant la rentabilité du journal. Conscient que les médias sont confrontés à des changements majeurs, il a toujours privilégié des voies qui respectaient la spécificité du quotidien et la qualité de l'information. Agissant maintenant comme président des conseils d'administration de l'Ensemble contemporain de Montréal et du Centre d'études sur les médias, il continue de soutenir la relève en s'impliquant notamment au sein du conseil d'administration du groupe Génération d'idées. Coauteur d'ouvrages collectifs et d'un livre sur les élections québécoises de 1981, sa voix se fait régulièrement entendre lors de débats, de séminaires et de tables rondes comme analyste politique. M. Descôteaux a été fait officier par l'Ordre national du Québec en 2010.

