Inondations à Pierrefonds-Roxboro - Des offres d'aide très appréciées qui seront mises à contribution le temps venu







PIERREFONDS-ROXBORO, QC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Au cours des derniers jours, l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a reçu de nombreux appels de personnes ou d'organismes désireux de venir en aide aux citoyennes et citoyens aux prises avec les inondations majeures qui touchent le secteur.

Le maire de l'arrondissement, monsieur Dimitrios (Jim) Beis s'est dit très touché de cet immense élan de générosité, mais a indiqué que, devant l'ampleur des inondations et des dangers présents sur le territoire, l'arrondissement a décidé de prendre en note le nom et les coordonnées des personnes ayant offert leur aide et de les contacter au moment opportun.

« Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui, depuis quelques jours, ont contacté l'arrondissement afin de manifester leur solidarité envers les citoyennes et citoyens de Pierrefonds-Roxboro, en offrant généreusement leur temps et leurs énergies pour venir en aide aux sinistrés. Cependant, la situation à l'heure actuelle est à un point tel qu'il est impossible d'assurer la sécurité des personnes sur le terrain. Dans les circonstances, la prudence nous impose de laisser agir les équipes des services municipaux, du SIM, du SPVM et des Forces armées canadiennes qui sont formées et expérimentées pour intervenir en situation d'urgence. », a-t-il déclaré.

Monsieur Beis tient toutefois à rassurer les personnes qui ont offert leurs services bénévoles que leur aide est la bienvenue et qu'elle sera mise à contribution le temps venu. Il en a profité pour lancer un appel à la solidarité au nom des familles sinistrées qui auront nécessairement besoin de soutien et d'assistance pour le retour à la normale. « Nous ne laisserons pas nos concitoyennes et concitoyens se relever seuls de cette terrible épreuve. Nous prévoyons organiser une grande corvée afin de leur venir en aide et c'est à ce moment que le soutien offert prendra tout son sens », a-t-il dit.

Les personnes ou organismes qui souhaitent apporter leur aide bénévole peuvent s'inscrire à l'adresse suivante : pierrefonds-roxboro@ville.montreal.qc.ca. Les offres déjà reçues ont été conservées.

