Mise à jour - L'utilisation sécuritaire des insectifuges personnels

OTTAWA, le 9 mai 2017 /CNW/ - Comme les mois plus chauds d'été arrivent à grands pas, n'oubliez pas de vous protéger contre les fichus insectes qui piquent! Les piqûres d'insectes peuvent causer toutes sortes de problèmes de santé allant de la démangeaison et de l'irritation jusqu'à des maladies graves. Les insectifuges personnels vous aident à vous protéger contre les piqûres de moustiques, de mouches noires et de tiques, mais il est essentiel de les utiliser en respectant le mode d'emploi.

Si vous utilisez un insectifuge, suivez toujours les directives indiquées sur l'étiquette. Pour vérifier les plus récents renseignements sur un produit, vous pouvez faire une recherche en ligne sur le site de Santé Canada. Vous pouvez aussi vous référer à la nouvelle application mobile de recherche dans les étiquettes de pesticides.

Ce que vous devriez faire

La prévention des piqûres de moustiques est votre meilleure protection! Pour éviter les piqûres, couvrez autant que possible la peau exposée avec des vêtements. Si vous optez pour un insectifuge personnel, suivez ces étapes importantes :

Utilisez des insectifuges dont l'étiquette porte un numéro d'homologation de produit antiparasitaire (HPA), qui signifie que le produit a été approuvé par Santé Canada. Lisez toujours l'étiquette du produit au complet avant de l'appliquer et suivez toutes les directives. L'étiquette peut comporter des restrictions concernant l'utilisation sur les enfants et le nombre maximal d'utilisations quotidiennes.

Appliquez une petite quantité d'insectifuge sur la peau exposée ou par-dessus les vêtements. Il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup pour que ce soit efficace.

Ne vaporisez jamais d'insectifuge directement sur votre visage. Vaporisez plutôt le produit sur vos mains puis appliquez-le sur votre visage.

Évitez tout contact du produit avec les yeux. Si vous en avez dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau.

Conservez tous les contenants d'insectifuge loin de la portée et de la vue des enfants et des animaux de compagnie, et surveillez l'application d'insectifuge sur les enfants. Évitez d'en appliquer sur leurs mains afin de réduire le risque qu'ils s'en mettent dans les yeux ou la bouche.

Si vous craignez une réaction à un produit, appliquez-en sur une petite surface du bras et attendez 24 heures.

Si vous soupçonnez que vous ou un membre de votre famille faites une réaction à un insectifuge, cessez-en immédiatement l'utilisation, lavez la peau traitée et consultez un médecin. N'oubliez pas d'apporter l'insectifuge chez le médecin.

Signaler un problème lié à la santé ou à la sécurité

Signalez tout effet indésirable au fabricant, qui est tenu par la loi de le déclarer à Santé Canada. Vous pouvez aussi déclarer un incident directement à Santé Canada en remplissant un formulaire de déclaration d'incident.

Pour en savoir plus

