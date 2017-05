Avis aux médias - BMO Groupe financier annoncera ses résultats du deuxième trimestre de 2017







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW/ - BMO Groupe financier annoncera ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2017 et tiendra sa conférence téléphonique à l'intention des investisseurs le mercredi 24 mai 2017.

Les résultats financiers seront émis par le biais d'un communiqué de presse à 6 h 45 H.A.E. approximativement.

Conférence téléphonique destinée aux investisseurs

Heure : 14 h 00 (H.A.E.)

La conférence sera accessible en mode écoute seulement :

par Internet, sur le site https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/presentations-et-evenements/actuels



par téléphone, au 1 (888) 789-9572 ou (416) 641-2144 (région de Toronto ) Mot de passe: 5126346#

Les documents de présentation dont il sera question au cours de la conférence seront accessibles sur le site www.bmo.com/relationsinvestisseurs.

Enregistrement de la conférence téléphonique

L'enregistrement des présentations faites aux investisseurs sera accessible jusqu'à minuit, H.A.E., le lundi 28 août 2017, en composant le1 (800) 408-3053 ou (905) 694-9451 et en entrant le code 5740558 #.

L'enregistrement sera accessible en webdiffusion sur le site www.bmo.com/relationsinvestisseurs jusqu'au lundi 28 août 2017.

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817, et soulignant actuellement sa 200e année d'exploitation, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ayant son siège social en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 692 milliards de dollars au 31 janvier 2017 et d'un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

