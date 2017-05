La SCHL publie son Rapport annuel 2016 Innover pour améliorer les résultats en habitation







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 9 mai 2017) - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié aujourd'hui son Rapport annuel 2016 intitulé Innover pour améliorer les résultats en habitation.

En 2016, la SCHL est venue en aide à plus de 500 000 ménages canadiens par l'entremise d'engagements à long terme en matière de logement social et a consenti de l'assurance prêt hypothécaire à l'égard de plus de 350 000 habitations. Le rapport examine comment la SCHL, à titre d'autorité en matière d'habitation au Canada, contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier tout en soutenant les Canadiens qui éprouvent des besoins en matière de logement.

Contribuer à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier

L'assurance prêt hypothécaire facilite l'accès au financement de l'habitation pour les acheteurs d'habitations canadiens admissibles en soutenant la stabilité de notre système financier et la croissance économique. En 2016, la SCHL a consenti 64 milliards de dollars d'assurance prêt hypothécaire à l'égard de plus de 350 000 habitations. Parmi les demandes approuvées visant des prêts pour propriétaires-occupants, 14,1 % provenaient de régions rurales et 64,3 %, d'accédants à la propriété. Au 31 décembre 2016, le total des contrats d'assurance en vigueur s'établissait à 512 milliards de dollars.





Les programmes de titrisation de la SCHL facilitent l'accès à des fonds pour le financement du crédit à l'habitation, ce qui contribue à la stabilité du système financier du Canada et favorise la concurrence sur le marché du crédit hypothécaire. En 2016, la SCHL a accordé des cautionnements de 144,4 milliards de dollars grâce à ses programmes de titrisation.





Les activités d'assurance prêt hypothécaire et de titrisation de la SCHL sont exercées dans un contexte commercial, sans apport de fonds de la part du gouvernement. Dans le cadre de ces activités, la SCHL a généré un résultat net de 1,4 milliard de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2016. À la clôture de l'exercice, le capital disponible des activités d'assurance prêt hypothécaire se chiffrait à 18,6 milliards de dollars, ce qui correspond à 384 % de la cible de capital minimal de la SCHL. Compte tenu de notre rendement constamment élevé, la SCHL mettra en place un cadre de dividende et commencera à verser un dividende au gouvernement du Canada en 2017.





La SCHL vise à devenir un chef de file mondial en gestion des risques liés à l'habitation. En 2016, elle a travaillé avec le ministère des Finances à renforcer notre système de logement grâce à des modifications aux règles de l'assurance prêt hypothécaire et en appuyant l'élaboration d'une proposition visant le partage des risques avec les prêteurs afin de rééquilibrer les risques dans le système de financement de l'habitation.





La SCHL est déterminée à être transparente et vise à être le chef de file par le truchement de l'information et notre savoir-faire. En 2016, elle a élargi ses activités de recherche et d'analyse afin de fournir aux décideurs des données récentes et pertinentes sur le logement au Canada. La diffusion d'information est une stratégie clé pour élaborer de meilleures idées et la collecte et le partage des données et des analyses demeurent des priorités pour l'avenir.



Venir en aide aux Canadiens qui éprouvent des besoins en matière de logement

La SCHL verse des fonds fédéraux pour soutenir des programmes de logement, afin que les Canadiens qui sont dans le besoin aient accès à un logement abordable et convenable, y compris dans les réserves. En 2016, en plus des 2 milliards de dollars que le gouvernement investit déjà dans le logement chaque année, la SCHL s'est vu confier plus de 4 milliards de dollars de nouveaux investissements pour améliorer l'accès au logement abordable. La SCHL est venue en aide à plus de 500 000 ménages canadiens qui éprouvent des besoins en matière de logement grâce à ces investissements.





En 2016, la SCHL a mené des consultations auprès des Canadiens visant à éclairer l'élaboration de la première Stratégie nationale sur le logement du Canada. Un rapport sommaire énonçant les opinions, les idées et les commentaires des Canadiens a été publié en novembre 2016 et a ciblé l'abordabilité, la durabilité, l'inclusivité et l'amélioration de la qualité de vie comme étant les résultats relatifs au logement les plus importants à rechercher. Réduire les besoins impérieux en matière de logement en appuyant l'élaboration et la mise en oeuvre de la Stratégie nationale sur le logement est une des grandes priorités de la SCHL pour 2017.



« En 2016, la SCHL a véritablement refait surface à titre d'autorité en matière d'habitation au Canada. Nous avons augmenté considérablement le soutien que nous offrons aux Canadiens qui éprouvent des besoins en matière de logement grâce à des investissements renouvelés dans le logement abordable; nous avons mené une consultation nationale visant à éclairer l'élaboration de la première Stratégie nationale sur le logement du Canada tout en favorisant l'accès des Canadiens au financement de l'habitation par l'entremise de nos activités continues d'assurance prêt hypothécaire et de titrisation. »



- Evan Siddall, président et premier dirigeant



« La qualité globale de notre portefeuille d'assurance prêt hypothécaire a continué de s'améliorer. Si l'on tient compte également de nos opérations de titrisation, la SCHL a généré un résultat net de 1,4 milliard de dollars pour l'exercice. »



- Wojo Zielonka, chef des finances et premier vice-président, Marchés financiers



Pour obtenir le Rapport annuel 2016 de la SCHL, consultez le site Web de la Société au www.schl.ca/rapportannuel ou composez le 1-800-668-2642.

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, elle contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens qui éprouvent des besoins en matière de logement et elle fournit des résultats de recherches et des conseils objectifs aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence.

