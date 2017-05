Transat vient en aide aux collectivités touchées par les inondations au Québec et dans le reste du Canada







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Toute l'équipe de Transat tient à exprimer son soutien aux personnes touchées de près et de loin par les débordements de cours d'eau qui touchent plusieurs collectivités au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique.

Dans un geste de solidarité, Transat annonce qu'elle fera un don de 25 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour appuyer les efforts de secours immédiats aux individus, aux familles et aux communautés dans les zones touchées. Elle invite ses employés et tous les Canadiens à faire un don personnel en consultant le site de la Croix-Rouge canadienne.

En 2010, Transat avait organisé une opération humanitaire d'envergure à la suite du tremblement de terre en Haïti en 2010. Elle a également apporté un soutien financier aux victimes du typhon Haiyan aux Philippines en 2013, de l'ouragan Ida au Salvador en 2009 et lors du tsumani en Asie du Sud-Est en 2004. En 2016, elle a fait un don à la Croix-Rouge pour aider les personnes touchées par les feux de forêt dans la région de Fort McMurray, en Alberta.

