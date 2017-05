Avis aux médias - Séance de prises d'images - La nouvelle exposition à l'hôtel de ville rend hommage aux femmes et aux hommes qui ont contribué à façonner le Montréal d'hier et d'aujourd'hui







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Bureau de la présidence du conseil de la Ville de Montréal invite les représentants des médias à visiter l'exposition Montréal, Nouveau Monde dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville, du 9 mai au 10 juin 2017, dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

Préparée par le Centre d'histoire de Montréal et le Bureau de la présidence du Conseil, cette exposition gratuite, en français et en anglais, met en lumière l'histoire de la fondation de notre ville et souligne l'apport des citoyennes et citoyens de partout dans le monde qui ont contribué à façonné le Montréal d'hier et d'aujourd'hui.

Les médias sont également invités au vernissage-conférence de l'exposition, le mardi 9 mai prochain. Il est à noter qu'avant l'événement, les convives pourront visiter gratuitement le Château Ramezay face à l'hôtel de ville, dès 14h30, sur inscription. Suite à cela, dès 16 h, les invités seront priés de se rassembler dans le hall d'honneur pour les différentes allocutions et le dévoilement de l'exposition Montréal, Nouveau Monde.

Un des points forts de la soirée sera une courte conférence présentée par Mme Nicole O'Bomsawin, anthropologue et muséologue, aux alentours de 16 h 45.

Des photos et des contenus historiques peuvent être transmis sur demande.

Date : Le mardi 9 mai



Heure : Dès 14h30 au Château Ramezay

Dès 16h dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville



Lieu : Hall d'honneur de l'hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est

Accès pour personnes à mobilité réduite : entrée, rue Gosford

SOURCE Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 09:28 et diffusé par :