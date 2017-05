Ravissants bracelets des désirs : la nouvelle série Little Secrets de THOMAS SABO







LAUF AN DER PEGNITZ, Allemagne, May 9, 2017 /PRNewswire/ --

D'une exquise finesse : avec leur design tout simple et très sobre, les nouveaux bracelets Little Secrets de THOMAS SABO sont le reflet du sens profond donné au port de bijoux. Chaque bracelet est conçu pour incarner les désirs de la personne qui le porte et l'accompagner au quotidien en tant que son précieux allié.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/509606/THOMAS_SABO_Little_Secrets.jpg )



Le créateur joaillier Thomas Sabo décrit l'inspiration derrière ces créations : « Ce sont en principe les petites choses de la vie qui nous touchent. Nos bracelets Little Secrets retiennent symboliquement les souhaits les plus chers. Portés près du corps, en solo ou à plusieurs dans des associations variées, ils transmettent tous un message très personnel ».

Les motifs les plus populaires des collections THOMAS SABO comme l'ancre, l'arbre de vie, la plume, le signe de l'infini ou la fleur de lotus, sont en partie repris dans la série. Mais il y a aussi des médailles, des coeurs et des plaques à personnaliser avec une gravure gratuite. Plus de 60 symboles, lettres et chiffres sont proposés au choix. Le fin bracelet textile noué à la main est de taille ajustable.

Les bracelets Little Secrets sont en vente dans les points de vente et espaces « shop in shop » THOMAS SABO, dans la boutique en ligne sur http://www.thomassabo.com ainsi que chez les partenaires sélectionnés.

Des photos haute résolution sont mises ici à votre disposition en libre téléchargement: https://spaces.hightail.com/receive/RJaOF

Hashtags: #thomassabo #littlesecretsbyTS

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est à l'échelle internationale une entreprise leader dans le segment des bijoux, montres et accessoires, qui conçoit et commercialise des produits lifestyle pour femme et homme. Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'entreprise est présente sur les cinq continents avec son propre réseau de 300 boutiques et compte quelques 1 860 salariés. À son siège social, THOMAS SABO emploie près de 490 collaborateurs. De plus, THOMAS SABO coopère dans le monde entier avec environ 2 800 partenaires commerciaux ainsi qu'avec les plus grandes compagnies aériennes et les leaders sur le marché des croisières.

Contact de presse

Felizia Kindermann I Head of International & Corporate PR

Tél : +49912397150-0

Mail : press@thomassabo.com





Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 09:10 et diffusé par :