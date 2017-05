WIRB-Copernicus Group (WCG) acquiert MedAvante et ProPhase







Le Dr Jeffrey Litwin, PDG de l'entité commune

PRINCETON, New Jersey, 9 mai 2017 /PRNewswire/ -- WIRB-Copernicus Group® (WCGtm), le numéro un mondial des solutions améliorant concrètement la qualité et l'efficacité de la recherche clinique, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de MedAvante et de ProPhase et nomme le Dr Jeffrey Litwin PDG de l'entité commune.

L'acquisition de MedAvante et de ProPhase, fait de WCG le chef de file des marchés en expansion des examens de santé relatifs au système nerveux central (SNC) et au comportement, grâce à la prestation de services cliniques et de solutions technologiques améliorant la détection des signaux. En intégrant ces leaders du secteur au groupe de sociétés, WCG fournira aux clients une gamme plus complète et intégrée de solutions de démarrage d'étude.

« Nous sommes heureux d'accueillir les équipes dévouées, savantes et très compétentes de MedAvante et de ProPhase et ravis d'intégrer le Dr Jeff Litwin en tant que PDG de cet ajout important à notre organisation », a déclaré Donald A. Deieso, titulaire d'un doctorat et PDG de WCG. « Notre priorité est d'accélérer le développement de thérapies vitales pour les patients qui en ont besoin. Nous recherchons des partenaires partageant notre philosophie, qui est d'augmenter l'efficacité des processus des essais cliniques, à travers l'utilisation réfléchie de l'innovation, de l'expertise clinique et de la technologie », a poursuivi Deieso, ajoutant que : « MedAvante et ProPhase disposent d'une expérience reconnue et durable dans le domaine du SNC, identifiant des solutions ingénieuses à certains des problèmes qui paraissaient insurmontables au secteur pharmaceutique, grâce à la réflexion la plus aboutie et à jour en la matière. »

« MedAvante a été créée par Amy Ellis, la cofondatrice et moi-même, pour concevoir et mondialiser les innovations afin d'améliorer la vie des patients », a déclaré Paul M Gilbert, le cofondateur et PDG de la société. « Nous sommes absolument ravis d'intégrer WCG, qui dispose des ressources et des capacités nous permettant d'atteindre le prochain degré de notre vision. »

« Nous avons hâte de rejoindre WCG et de mêler nos forces à un autre leader du marché, pour transformer la façon dont les nouveaux traitements sont commercialisés et améliorer les options et les résultats des traitement de l'ensemble des parties prenantes », ont déclaré les directeurs Sofija Jovic, titulaire d'un doctorat et d'un MBA, la directrice générale et Mark Opler, titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en santé publique, le responsable scientifique et fondateur de ProPhase.

« Joindre les forces de MedAvante et de ProPhase à l'expertise exhaustive en matière de recherche clinique et à la portée mondiale de WCG, fournira les meilleurs services et expertise dans le domaine, à ceux qui mènent des essais cliniques dans les champs extrêmement délicats du SNC et de la santé mentale », a déclaré Jeffrey Litwin, Docteur en médecine et PDG de MedAvante et de ProPhase. « Les outils collectifs et l'expertise scientifique des deux sociétés ? renforcés par les ressources considérables de WCG ? auront d'énormes répercussions sur la réussite des essais cliniques, contribuant à améliorer la vie des patients atteints de maladies incapacitantes et mortelles. »

Les clients de MedAvante et ProPhase peuvent s'attendre à une excellence scientifique, des avancées technologiques et un dévouement à un service clientèle de qualité, de même envergure. WCG fournira un soutien opérationnel à ces deux entités, qui continueront de se développer, en leur offrant un appui financier et une expertise complémentaires en matière clinique et réglementaire.

Les termes financiers de cette transaction n'ont pas été divulgués.

À propos du WIRB-Copernicus Group

WIRB-Copernicus Group (WCG) est le numéro un mondial des solutions améliorant concrètement la qualité et l'efficacité de la recherche clinique. Plus importante organisation de services cliniques (OSC) du secteur, WCG permet aux sociétés biopharmaceutiques, aux ORC et aux institutions d'accélérer la livraison aux patients de nouveaux traitements et thérapies, tout en maintenant les normes les plus élevées de protection des sujets humains. Pour plus d'informations, consultez le site www.wcgclinical.com ou suivez-nous sur Twitter @WCGClinical.

À propos de MedAvante

MedAvante est un prestataire de services de données faisant appel à la science clinique, s'attachant à optimiser la détection des signaux, dans le cadre d'essais cliniques à l'échelle mondiale. Grâce à Virgiltm, sa plateforme électronique d'évaluation des résultats cliniques (eCOA), les promoteurs de la recherche clinique peuvent optimiser la qualité des données finales et accroître l'efficacité opérationnelle des essais cliniques dans de multiples domaines thérapeutiques. MedAvante a conçu la première plateforme de données de source électronique (eSource) et a mené plus de 687 000 évaluations de 56 000 participants à des essais cliniques, à travers 233 000 visites d'étude. Les données eSource de MedAvante sont reconnues par la Food and Drug Administration et l'Agence européenne des médicaments, les demandes réglementaires ayant été acceptées.

À propos de ProPhase

ProPhase est un prestataire mondial de solutions spécifiques de mesures lors d'essais cliniques. Depuis plus d'une décennie, ProPhase s'attache à utiliser les innovations pour optimiser la sélection, l'usage et l'analyse des paramètres comportementaux, pour atténuer les risques relatifs aux essais et optimiser la probabilité de succès des études. ProPhase se spécialise dans l'élaboration de nouvelles mesures de résultats, l'étalonnage de résultats en rapport avec le « monde réel », l'atténuation des réactions au placebo et la prévision de l'adhésion au traitement. Ces approches ont abouti à des essais réussis dans des indications du domaine du SNC, mais aussi pour de multiples maladies rares et orphelines.

