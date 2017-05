McKesson Canada présente une version améliorée de sa solution PACMED® Core pour fournir des solutions de pointe sur le marché







QUÉBEC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - McKesson Canada, le principal fournisseur d'équipements d'automation et de solutions technologiques pour les pharmacies d'hôpitaux et de détail au Canada, a annoncé aujourd'hui d'importantes améliorations à la plateforme logicielle de sa solution PACMED® Core. Ces changements appuient les consommateurs, améliorent l'efficience des solutions d'emballage pour les patients, font avancer la précision des emballages et renforce davantage le déroulement des opérations de la pharmacie. McKesson Canada est le distributeur exclusif de PACMED® et PACVision® au Canada pour les pharmacies d'hôpitaux et de détail.

« McKesson Canada a développé un réseau unique de services, nous permettant de fournir à nos clients d'automation une gamme complète de solutions afin qu'ils puissent offrir le meilleur service possible à leurs patients », indique Jean-Philippe Blouin, vice-président, Solutions technologiques chez McKesson Canada.

En plus de PACMED® et PACVision®, McKesson Canada offre d'autres produits d'automation qui améliorent l'efficacité et l'efficience de la pharmacothérapie, lesquels incluent AccuCount®, BlistAssistTM, Parata Max®, Parata Mini®, RxSafe® et VBM.

De la conception au processus de vente, en passant par l'installation et le soutien continu à la clientèle, McKesson Canada s'engage à offrir la meilleure expérience possible à ses clients, tout en améliorant la santé et la sécurité des patients à l'aide de solutions novatrices.

À propos de McKesson Canada



Fondée il y a plus de 100 ans, McKesson Canada offre des médicaments vitaux, des fournitures et des solutions technologiques qui permettent à l'industrie des soins de santé de dispenser aux patients de meilleurs soins plus sûrs. Ses solutions permettent aux pharmacies, aux fabricants, aux hôpitaux et aux autres institutions de soins de santé de se rapprocher des millions de patients qu'ils traitent chaque jour, tout en contribuant à la qualité et à la sûreté des soins au Canada. Pour en savoir davantage, visitez le site www.mckesson.ca/fr.

