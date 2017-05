Implantation d'un centre d'excellence en fabrication satellitaire à Montréal - Québec appuie un projet de Corporation MacDonald, Dettwiler et Associés de 202 millions de dollars







SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'entreprise Corporation MacDonald, Dettwiler et Associés entend implanter un centre d'excellence en fabrication satellitaire à Montréal ainsi que mettre au point et fabriquer des systèmes de satellites de nouvelle génération.

Ce nouveau centre d'excellence permettra de positionner l'entreprise sur le marché des systèmes de satellites de nouvelle génération à l'échelle mondiale et de réaliser des contrats potentiels pouvant totaliser plus de 500 millions de dollars au cours des prochaines années. Ce projet consolidera 169 emplois permanents au Québec.

La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, a annoncé aujourd'hui l'attribution, par l'entremise d'Investissement Québec, d'une aide gouvernementale comprenant un prêt de 45 millions de dollars et une contribution financière non remboursable de 3 millions de dollars pour appuyer ce projet d'investissement de 202 millions de dollars. Pour l'occasion, la ministre était accompagnée du député de Jacques-Cartier et ministre responsable des Affaires autochtones, M. Geoffrey Kelley.

Citations :

« En soutenant la réalisation de ce projet d'investissement, le gouvernement du Québec réaffirme sa volonté d'appuyer la croissance de l'industrie aérospatiale ainsi que l'essor du secteur manufacturier innovant. Cette initiative, qui rejoint les axes d'intervention de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale, permettra de surcroît de stimuler l'innovation et les exportations du Québec. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« L'implantation de ce centre d'excellence en fabrication satellitaire dans la région de Montréal contribuera au développement de l'expertise québécoise en matière de nouvelles technologies spatiales. En raison de son caractère hautement innovant et prometteur, ce projet suscitera également l'intérêt des jeunes de la région pour des carrières en aérospatiale. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre responsable de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« L'entreprise possède une expertise et une notoriété reconnues sur le marché des satellites. Ce nouveau centre d'excellence sera bénéfique pour l'environnement d'affaires de la région de Montréal, en particulier dans le comté de Jacques-Cartier. C'est avec fierté que le gouvernement du Québec s'associe à Corporation MacDonald, Dettwiler et Associés dans le cadre de ce projet porteur. »

Geoffrey Kelley, député de Jacques-Cartier et ministre responsable des Affaires autochtones

Faits saillants :

Située à Sainte-Anne-de-Bellevue , Corporation MacDonald, Dettwiler et Associés est un chef de file mondial dans la conception et la fabrication d'antennes pour les satellites de télécommunication et de télédétection.

La Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026 est dotée d'une enveloppe de plus de 250 millions de dollars sur cinq ans afin de tirer parti des atouts du Québec ainsi que des occasions de développement résultant des transformations en cours et à venir à l'échelle internationale.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026, consultez le www.economie.gouv.qc.ca/aerospatiale.

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.



